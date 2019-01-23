偏鄉學校遊故宮　教育部盼「極偏鄉」國小生畢業前看真跡　

▲范巽綠表示，未來將規劃「特偏、極偏」地區學校學生在畢業前都能體驗一次到故宮看真跡的經驗。。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台中市東勢區石城國小40名師生23日前往故宮欣賞「俄羅斯普希金特展」。教育部次長范巽綠表示，教育部已與故宮4度合作「故宮文化輕旅行」計畫，讓偏鄉地區學生增進美感體驗機會，未來將先著手「特偏、極偏」地區學校，並預計規劃2天1夜，讓每位學生在畢業前都能體驗一次到故宮看真跡的經驗。

教育展資處處長徐孝德指出，與教育部合作已有多次經驗，包括「大英百品特展」、「日本美術之最」、「印象・日出奧賽美術館30週年大展」至這次「俄羅斯普希金博物館特展」，已累計補助全台187所偏鄉學校，近1萬4000名師生參與，未來雙方仍希望持續保持合作，讓藝術之美跨越城鄉距離。

▲「故宮文化輕旅行」專案合作計畫補助全台187所偏鄉學校，近1萬4000名師生參與。（圖／記者崔至雲攝）

今年「故宮文化輕旅行」專案合作計畫補助全台共59所偏鄉學校，約有超過3800名師生受惠。RC文化藝術基金會總監王俊凱提到，把人送到故宮很簡單，但要如何進入到人的末梢，才是更應解決的，「故宮是一個模型」應持續給學校最好教材，讓雙向往來的過程順利。

石城國小藉由本計畫結合學校藝術與人文及社會領域等相關課程，用心規劃系列學習活動，而除台灣本島偏鄉學校外，此次受補助的離島學校數量更為歷次之最，包括金門縣正義國小，澎湖縣五德國小、鳥嶼國小、池東國小、竹灣國小等5校，各校結合本計畫進一步規劃2至3天的戶外教育之旅，讓學生體驗美感藝術。

▲▼為呼應本次特展風景畫的主題，校方特別致贈學生繪製的校園風景版畫作品。（圖／記者崔至雲攝）