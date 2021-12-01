快訊／蔡英文今簽署《跟蹤騷擾防制法》 恐怖情人8類行為最重關5年

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

立法院上月三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，防止被害人遭恐怖情人傷害，總統蔡英文今（1）日上午10點40分，於總統府大禮堂舉行「總統簽署《跟蹤騷擾防制法》記者會」。

近年發生多起被害人遭長期跟蹤，最終被殘暴殺害的社會案件，震驚全台。為防止不幸事件重演，立法院歷經3度協商，終於在19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》

根據《跟騷法》規定，跟騷行為樣態、事先防範措施、事後處罰行為人的罰則等3大重點，明定跟騷是對特定被害人反覆做出違反其意願，且與性或性別有關的8大類行為，包括監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等行為都被列入，最重刑責可關5年。

此外，對於民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打一事，總統府發言人張惇涵昨日表示，蔡英文總統府李俊俋副秘致電表達關心，總統府嚴厲譴責暴力行為，並支持高嘉瑜採取必要的法律行動。

根據媒體報導，高嘉瑜日前跟男友林秉樞在板橋某飯店投宿，因為林秉樞發現高嘉瑜跟前男友分手後仍傳訊息聯繫，醋勁大發下拳腳相向，甚至鎖喉、拖行。消息一出，許多議員、立委跨黨派聲援。

▼跟騷法拍板，明定8類行為樣態對被害人造成威脅。（圖／內政部提供）



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