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蔡英文親簽《跟蹤騷擾防制法》　公布6個月後正式上路

▲▼總統蔡英文簽署跟騷法。（圖／總統府直播）

▲總統蔡英文簽署跟騷法。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

立法院上月三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，防止被害人遭恐怖情人傷害，總統蔡英文1日親自簽署《跟蹤騷擾防制法》，法案在公布6個月後將正式上路；同時，蔡英文要求警政署，盡快完成教育訓練、必要人力增補，並跟相關單位加強合作執法。

近年發生多起被害人遭長期跟蹤，最終被殘暴殺害的社會案件，震驚全台。為防止不幸事件重演，立法院歷經3度協商，終於在19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》。

對此，蔡英文上午在行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇陪同下，簽署《跟蹤騷擾防制法》。蔡英文在致詞時說，上個月立院通過《跟騷法》，今天邀請行政團隊跟委員一起見證法案簽署，這法案在公布後6個月正式上路。

蔡英文表示，過去這段時間跟蹤騷擾行為引發重大案件受到社會關注，社會期待有法可循，可以有效遏止跟騷行為，並提供被害人更完善的保護。

蔡英文說，今天徐國勇也在這裡，希望警政署盡快完成教育訓練，必要的人力增補，並跟相關單位可以加強合作加強執法，這是落實性別暴力防治的重要一步，台灣性別平等表現在國際事前段班，我們必須了解現在許多女性面對各種性別暴力跟家庭暴力的威脅。

蔡英文指出，昨天是彭婉如事件發生滿25年，當年民進黨婦女部主任推動婦女參政4分之1的保障條款，到高雄徹夜奔走卻不幸遇害。她說，彭婉如是我們尊敬的女權鬥士，事件喚起大家對於婦女安全保障的重視，後來陸續完成相關立法。

蔡英文強調，我們始終相信，這條路上我們可以做得更多做得更好，未來會持續努力，讓全體國人更加安全、更安心。

根據《跟騷法》規定，跟騷行為樣態、事先防範措施、事後處罰行為人的罰則等3大重點，明定跟騷是對特定被害人反覆做出違反其意願，且與性或性別有關的8大類行為，包括監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等行為都被列入，最重刑責可關5年。

▼總統蔡英文簽署跟騷法。（圖／總統府直播）

▲▼總統蔡英文簽署跟騷法。（圖／總統府直播）

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