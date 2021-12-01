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防堵Omicron！學者籲善用PCR「加強防疫措施」

▲若要避免耳帶產生壓迫，可佩戴口罩調節器紓壓。（圖／記者許宥孺攝）

▲專家建議在改良版疫苗出現前，應加強戴口罩、保持社交距離等措施。（示意圖／記者許宥孺攝）

文／中央社

台大公衛學者陳秀熙今天表示，COVID-19新變種病毒Omicron傳播力變強，在改良版疫苗出現前，應加強戴口罩、保持社交距離等措施，並善用PCR早期檢測出病毒。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，解析新變種病毒Omicron的流行情況和對疫苗、檢測、NPI（非藥物介入措施）的影響。

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陳秀熙說，近期非洲疫情嚴峻，主要受新變種Omicron威脅，加上疫苗施打率僅7%；觀察南非變種病毒演化百分比，8至10月以Delta變種病毒（最早在印度發現）為主，占比超過90%，但11月後變成Omicron占比76%為主要盛行株，可看出Omicron在南非流行的快速性。

由於各國逐漸開啟國門，陳秀熙提到，目前非洲、北美洲、歐洲、亞洲及大洋洲都已出現Omicron確診個案，各國也開始加強入境管制，如以色列、日本、摩洛哥禁止全球旅客入境，英國則針對全球入境者強制隔離，西班牙則是對非洲高風險國家入境者強制隔離。

除了加強邊境防疫，陳秀熙表示，疫苗也是對抗Omicron的重要武器，第1代疫苗已證明對原始株、Alpha（最早在英國發現）、Beta（最早在南非發現）、Gamma（最早在巴西發現）及Delta能達到降低感染、重症及死亡的效果。

面對新變異株Omicron，陳秀熙認為，除了檢測現有疫苗保護力下降程度，也應提升疫苗覆蓋率，為防止後續突破性感染，在接種2劑疫苗後6個月可再施打加強劑；另外，輝瑞、莫德納等疫苗開發商也在針對Omicron進行疫苗調整，最快有機會於明年推出新配置疫苗。

陳秀熙指出，Omicron的傳播力變強，感染速度快、康復者再感染風險也增加，但由於Omicron在棘蛋白上69-70位點有缺失，透過RT-PCR（反轉錄酶PCR）檢測就能提前偵測出；目前Omicron在棘蛋白上出現36個變異點，可能產生免疫識別逃脫而降低疫苗效益，但抗病毒口服藥作用機轉不在棘蛋白上，因此口服藥仍可能有效。

面對Omicron威脅，陳秀熙建議，Omicron可能導致突破性感染增加，因此需要改良版的疫苗，在尚未達群體免疫時，應加強戴口罩、保持社交距離等NPI措施，同時善用RT-PCR早期偵測出Omicron變種病毒。

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