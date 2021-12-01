Omicron攻陷五大洲20國！英澳連爆本土感染　全球疫情地圖一次看

▲魔王變種Omicron已入侵全球20地。（製圖／ETtoday新聞雲）

記者葉睿涵／編譯

「新魔王」Omicron病毒持續蔓延，目前全球已有20國被攻陷。日本與法國在過去24小時證實各出現1宗確診病例，而巴西也出現了拉丁美洲的首2宗病例，讓全球5大洲全部淪陷。英國和澳洲最近也通報了沒有南非旅遊史卻感染Omicron的病例，敲響本土感染的警鐘。隨著Omicron病毒的出現，各國紛紛收緊防疫措施，再次祭出邊境限制，勢要將Omicron擋在國門外。

各國確診數

各國封鎖措施

為了應對日益嚴峻的疫情，中國、以色列、日本和摩洛哥祭出了極其嚴格的旅遊限制，全面封鎖邊境，拒絕讓非本國人民進入。而禁止來自南非、波扎那等高風險國家航班入境的12國分別為美國、法國、德國、荷蘭、菲律賓、泰國、安哥拉、巴西、埃及、馬爾他、荷蘭、阿曼、盧旺達、土耳其以及阿拉伯聯合大公國。

禁止有南非旅遊史的旅客入境，但開放國人或永久居民歸國的國家則有10個，分別為英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、俄羅斯、印尼、新加坡、沙烏地阿拉伯、科威特和巴基斯坦。另外，愛爾蘭和西班牙則強制所有入境該國的旅客接受隔離。

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