英國社區傳播恐已爆發！單日狂增17宗Omicron　逾5成病例無旅遊史

▲英國單日新增17宗Omicron病例，且逾5成患者未有旅遊史，讓政府擔心境內恐已出現社區傳播。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國11月30日新增17宗Omicron確診病例，其中8宗來自英格蘭，另外9宗則來自蘇格蘭，讓全國的Omicron總確診病例攀升至22宗。政府指出，由於新增的Omicron病例有逾5成無旅遊史，因此當局不排除英國本土已出現社區傳播。

綜合《衛報》與《獨立報》報導，英格蘭目前的Omicron病例遍布利物浦、倫敦、諾丁漢和諾福克，而蘇格蘭的確診病例則分別出現在拉奈克、大格拉斯哥和克萊德。蘇格蘭衛生大臣史特強（Nicola Sturgeon）表示，蘇格蘭的9名患者都沒有南非旅遊史。

《都市日報》報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）30日在記者會上指出，英國可能已和其他歐洲國家一樣出現了社區傳播，因此英國衛生安全局（UKHSA）未來將持續追蹤相關病例，並研究患者的旅遊史和接觸史，不過當局預計國內未來的Omicron病例會持續增加

在Omicron病毒出現後，英國宣布允許所有成年人接種新冠加強劑。首相強森（Boris Johnson）指出，英國不太可能再次封城，但政府會持續監察Omicron疫情的最新發展。

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