▲「LAVATri」鐵人三項系列賽屏東大鵬灣站，南州至國三終點進行交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021「LAVATri」鐵人三項系列賽屏東大鵬灣站於12月4及5日舉行，國道3號南州交流道至大鵬灣交流道雙向路段因賽事需要，在12月5日上午5時至10時30分封閉供自行車賽道使用，南州、林邊交流道及大鵬灣終點南下北上將實施交通管制禁止車輛進入，國道3號南下往恆春、墾丁請於南州下交流道，北上車輛由南州交流道北上正常行駛，東港警分局提醒用路人注意道路管制狀況，提早改道行駛。

東港警方建議交通管制期間，用路人改道路線:

(一)往林邊方向: 由國道3號南州交流道→左轉縣道187乙→右轉臺1線南下→右轉縣道189→新興路→至林邊。

(二)往東港方向: 由國道3號南州交流道→右轉縣道187乙→左轉縣道187→至東港。

大鵬灣環灣道路於12月4日上午7時至9時雙向車道無封閉但有賽事將進行交通管制；12月5日上午6時30分至10時30分濱灣碼頭-大鵬灣交流道-落日灣路段車道雙向封閉管制，警方呼籲用路人管制期間請提前改道配合員警及義交指揮，勿強行闖入賽道影響活動進行。