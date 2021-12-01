　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林秉樞家暴全台都知道「永遠單身？」網曝社會離奇現象打臉：很夯

▲▼林秉樞高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝+直播）

▲林秉樞認了家暴女友高嘉瑜。（合成圖／記者游宗樺攝、直播畫面）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜1日舉行記者會，聲淚俱下泣訴遭男友林秉樞毆打施暴、限制行動過程，當時覺得自己快死了，而林秉樞也坦承有動手打人與拍攝不雅照片，消息曝光引發外界譁然，有網友表示，現在全台灣都知道林秉樞是家暴男，「是不是注定一輩子單身了？」對此，網友們直呼想太多。

有網友在PTT發文，林秉樞施暴的過程被公開出來，現在全台灣都知道他是個會家暴的男人，「那他以後是不是注定要單身一輩子了，有人明知道他會家暴，還會選他嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多網友大喊「不可能」，「不會！這種男人永遠不缺女人」、「女生才不喜歡乖乖男」、「你想太多，更有女生搶著在低潮去安慰他」、「你沒看到馬上有新女友陪他嗎」、「渣男永遠比乖乖男受歡迎」、「這人的人格特質應該就是妹子殺手」、「這方面不用為他擔心」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為根本就不會影響。（圖／翻攝自PTT）

網友們分析，很多女生都會覺得自己可以感化壞男人，加上如果男生有錢有勢，又長得帥氣，家暴的黑歷史根本不會有人在意，「永遠有女生覺得自己可以感化這種男人」、「有錢就會有女生貼上去了啦」、「當上高官後一樣有人貼上來」、「帥成那樣又是博士等級不用怕沒女友」、「浪子回頭女生最愛了，會有自己是特別的感覺」。

也有網友指出，這些人口才都很好，很會講話，「他們其實都有差不多的特質，很會演，嘴巴很會講，這種要騙女生很容易啦」、「沒在看新聞的女生，或是現在年紀不大的小女生，過幾年長大後不記得這個人曾有這個事件，都可能被騙到」、「這些人有很好的口才，會讓你相信他是萬不得已」。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
一張制服照紅到日本！　61萬網紅突宣布「懷孕閃婚」
板橋馥都飯店錯失救援機會　侯友宜說話了
快訊／林秉樞：我們在飯店拍很多影片　是高嘉瑜本人掌鏡的
羅志祥合體吳宗憲！男星56歲生日趴　5大咖都到了
快訊／桃園29歲女遭封屍！　遺體對折塞塑膠桶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／又是外物入侵！台鐵「電車線卡塑膠袋」　香山=竹南延誤

1至9月交通事故逾25萬件　 8縣市首長道安會議出席率掛零

MUZIK／紐約時報音樂評論主編退位

MUZIK／哈汀續留瑞典廣播交響樂團至2025

高嘉瑜被家暴為何晚求助？婦團：高知名度被害人更擔心事件曝光

快訊／地牛翻身！東南部海域發生「規模4.4地震」

明天上班課穿暖點！清晨「8°C範圍」出爐　連凍3日周末再轉濕

社福團體呼籲民眾分享愛心　響應「加減新生活-銀齡新生活」

抽888元農遊券機會來了！「買鳳梨釋迦、蓮霧滿1000」再拿現金折扣

降低電子支付消費爭議　消保處修法禁業者自訂免責條款

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

快訊／又是外物入侵！台鐵「電車線卡塑膠袋」　香山=竹南延誤

1至9月交通事故逾25萬件　 8縣市首長道安會議出席率掛零

MUZIK／紐約時報音樂評論主編退位

MUZIK／哈汀續留瑞典廣播交響樂團至2025

高嘉瑜被家暴為何晚求助？婦團：高知名度被害人更擔心事件曝光

快訊／地牛翻身！東南部海域發生「規模4.4地震」

明天上班課穿暖點！清晨「8°C範圍」出爐　連凍3日周末再轉濕

社福團體呼籲民眾分享愛心　響應「加減新生活-銀齡新生活」

抽888元農遊券機會來了！「買鳳梨釋迦、蓮霧滿1000」再拿現金折扣

降低電子支付消費爭議　消保處修法禁業者自訂免責條款

快訊／又是外物入侵！台鐵「電車線卡塑膠袋」　香山=竹南延誤

林秉樞母喪見司法院長花籃　娘家法官親友的面子與他無關

韓式起司烘蛋捲13元！豆府集團週年慶連送31天　再抽1.3萬現金

雙城論壇》趙春山／台海關係缺溝通管道　朝野應正面看待兩岸城市交流

星巴克與LINE FRIENDS牽牽手推聯名　紅圍裙熊大、隨行卡萌翻天

這三種男生千萬不能在一起　不管多喜歡都只能放棄

蔡明忠：我國淨零碳排進度落後　到現在還在吵「三接」

陸委會兩岸短片競賽頒獎　「物流士爸爸」獲首獎抱20萬獎金

互相學習新創產業發展！柯文哲：上海數位發展速度快　「我們要更努力」

街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle　台南跨年卡司再公開

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

馬文鈺鬧靈堂？現場畫面曝光　關鍵函件揪出林秉樞帶風向

Omicron傳染力恐是Delta的500%　醫籲快收回這措施

這4生肖「越冷越會賺」財神黏緊緊！第1名要升官加薪了

foodpanda「12月超殺折扣碼」來了

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手

高嘉瑜淚訴飯店錯失救援機會　飯店回應了

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉

「雲街」現身清晨12.4度　今最冷連3天探10℃

幫高嘉瑜買藥卻不救人！網湧飯店臉書、Google評論狂罵

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

更多熱門

相關新聞

黃捷聽高嘉瑜記者會「講這句」心疼哭了

黃捷聽高嘉瑜記者會「講這句」心疼哭了

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，她今（1）日上午召開記者會出面還原狀況，現場更一度淚崩痛哭。高雄市議員黃捷PO文聲援表示，「識人不明，非常抱歉。」聽到記者會上嘉瑜說出這句話，實在眼淚忍不住，好心疼。

林母告別式高嘉瑜曾報警防前男友鬧場　大安警證實

林母告別式高嘉瑜曾報警防前男友鬧場　大安警證實

高嘉瑜私密影片呈關鍵　渣男友私藏恐被聲押

高嘉瑜私密影片呈關鍵　渣男友私藏恐被聲押

無法忍受高嘉瑜遭施暴！　陳吉仲曝這件事

無法忍受高嘉瑜遭施暴！　陳吉仲曝這件事

林秉樞被移送前「進廁所整理儀容」！

林秉樞被移送前「進廁所整理儀容」！

關鍵字：

林秉樞PTT高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

星巴克12月連續30天買一送一登場

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面