林秉樞家暴全台都知道「永遠單身？」網曝社會離奇現象打臉：很夯

▲林秉樞認了家暴女友高嘉瑜。（合成圖／記者游宗樺攝、直播畫面）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜1日舉行記者會，聲淚俱下泣訴遭男友林秉樞毆打施暴、限制行動過程，當時覺得自己快死了，而林秉樞也坦承有動手打人與拍攝不雅照片，消息曝光引發外界譁然，有網友表示，現在全台灣都知道林秉樞是家暴男，「是不是注定一輩子單身了？」對此，網友們直呼想太多。

有網友在PTT發文，林秉樞施暴的過程被公開出來，現在全台灣都知道他是個會家暴的男人，「那他以後是不是注定要單身一輩子了，有人明知道他會家暴，還會選他嗎？」

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對此，許多網友大喊「不可能」，「不會！這種男人永遠不缺女人」、「女生才不喜歡乖乖男」、「你想太多，更有女生搶著在低潮去安慰他」、「你沒看到馬上有新女友陪他嗎」、「渣男永遠比乖乖男受歡迎」、「這人的人格特質應該就是妹子殺手」、「這方面不用為他擔心」。

▲網友認為根本就不會影響。（圖／翻攝自PTT）

網友們分析，很多女生都會覺得自己可以感化壞男人，加上如果男生有錢有勢，又長得帥氣，家暴的黑歷史根本不會有人在意，「永遠有女生覺得自己可以感化這種男人」、「有錢就會有女生貼上去了啦」、「當上高官後一樣有人貼上來」、「帥成那樣又是博士等級不用怕沒女友」、「浪子回頭女生最愛了，會有自己是特別的感覺」。

也有網友指出，這些人口才都很好，很會講話，「他們其實都有差不多的特質，很會演，嘴巴很會講，這種要騙女生很容易啦」、「沒在看新聞的女生，或是現在年紀不大的小女生，過幾年長大後不記得這個人曾有這個事件，都可能被騙到」、「這些人有很好的口才，會讓你相信他是萬不得已」。