今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

記者李宜秦／台北報導

今日受到大陸冷氣團影響，新北五股清晨出現12.2度低溫。今日到明晨持續受到冷空氣影響，低溫仍下探12度，明日白天氣溫回升，但早晚氣溫仍低，且受到輻射冷卻影響，周四到周六的清晨西半部局部地區可能出現10度低溫，周日後逐漸回溫，不過北、東將轉雨。

▲今日清晨低溫下探12度。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局技正王君賢表示，今日到明天清晨持續受到冷氣團影響，各地低溫分別是北部12到13度、中南部13到15度、花東12到14度，明日白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但早晚溫度仍低，日夜溫差很大。

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此外，明日到周六的清晨受到輻射冷卻影響，可能出現更低的溫度，西半部局部地區有機會出現10到11度，其他地區12到14度，部分地區有機會出現10度以下溫度，不過極端低溫會侷限在較小區域。

▲周日北東轉雨。（圖／記者李毓康攝）

王君賢表示，今日沿海地區、金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島都有強陣風，各地沿海都出現9到11級強陣風，沿海風浪大。周三到周六天氣乾冷，僅大台北、東半部有零星降雨，北部、中南部都可見陽光。周日開始天氣回暖，但水氣增加，北部、東半部再度迎雨。

由於這波冷氣團水氣較少，除了大台北、東半部雲量較多，其他地區都可見陽光，因此在水氣條件較差的情況下，高山降雪機率不高。

另外今年第21號颱風妮亞圖目前位於鵝鑾鼻東南東1900公里海面上，將朝向西北轉北往日本南方海面行進，對台灣沒有影響，預計在未來一、兩天可能增強為中度颱風，並持續遠離台灣。