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陸南極2氣象站「耐-89.2℃低溫」實習期滿　正式投入全球預報業務

▲大陸位於南極的氣象站。（圖／大陸國家氣象局）

▲位於南極「冰蓋之巔」海拔4093公尺的的崑崙氣象站。（圖／大陸國家氣象局）

記者魏有德／綜合報導

大陸位於南極的崑崙及泰山2座氣象站今（1）日正式啟動業務運行，兩站將獲取長期、連續的常規氣象觀測數據，將進一步推進全球氣象預報業務。據了解，這兩座氣象站分別通過9年及5年的「實習期」，旨在測試南極-89.2℃低溫下的氣象監測數據穩定發送，而這兩座氣象站的長期耐低溫能力順利通過考驗。

▲大陸位於南極的氣象站。（圖／大陸國家氣象局）

▲大陸南極氣象站傳回的氣象監測圖。（圖／大陸國家氣象局）

《新京報》報導，中國南極考察隊曾在南極大陸中山站至崑崙站沿線設立多個自動氣象站，其中，泰山站氣象站建於2012年12月24日，崑崙站氣象站則建於2017年1月6日。科考的觀測數據均傳輸至大陸國家極地科學數據中心。

大陸氣象科學研究院青藏高原與極地氣象科學研究所副所長丁明虎曾參加過南極泰山站和崑崙站氣象站建設。對於兩座同一型號氣象站從實習期轉正分別耗時9年及5年，丁明虎指出，兩者就好比在拉薩和珠峰建氣象站，「實習期」更長的泰山站氣象站，是在位於海拔2626公尺處先打好了基礎，經受住長期低溫的考驗，使得位於海拔4093公尺「冰蓋之巔」的崑崙站氣象站才能在5年內一起順利「轉正」。

▲大陸位於南極的氣象站。（圖／大陸國家氣象局）

▲南極泰山氣象站。（圖／大陸國家氣象局）

在南極大陸進行科學研究，要面對的最大挑戰是大風和極寒天氣。當地最低氣溫可達-89.2℃，風速可達100公尺/秒，自然環境極為惡劣。設立長期、連續的常規氣象觀測站，可以有效增強極地天氣氣候監測預報能力，對提高極地天氣預報和氣候變化評估準確度、保障科學考察、保護極地環境意義重大。

大陸氣象局自1996年起逐步推動南極冰蓋自動氣象觀測站網建設。在觀測技術上，大陸氣象科學研究院極地氣象科研團隊從2010年開始研發超低溫電池、風速儀及能源控制模具等多種設備，並多次派出考察隊員前往南極進行超低溫觀測野外試驗，最終自主研發出新一代超低溫自動氣象站。大陸也因此於2018年成為繼澳大利亞、美國之後，第三個有能力在南極超低溫地區開展連續自動氣象觀測的國家。

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