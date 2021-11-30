蔡英文親頒總統文化獎　李安：根底就是在台灣養成

▲第11屆總統文化獎頒獎典禮。（圖／文化總會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

第11屆總統文化獎今（30）日舉行，文化總會會長蔡英文總統親自出席頒獎，其中獲得「文化耕耘獎」的李安導演表示，無論拍攝中華文化或是世界各地文化的題材，他能夠成為多元文化的綜合體，「根底就是在台灣的養成」，以身為台灣文化的一份子為榮。

第11屆總統文化獎共頒發5項獎項，得主分別為「文化耕耘獎」李安導演、「在地希望獎」社團法人台灣千里步道協會、「人道奉獻獎」陳榮基醫師、「青年創意獎」HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均、「社會改革獎」財團法人陳文成博士紀念基金會。

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總統文化獎自2001年開始，每兩年舉辦一次，評選出足以代表台灣價值表率之個人或團體。文化總會表示，本屆總統文化獎的籌委會及評審團認為，今年的獲獎者除了在所屬領域深耕已久，貢獻早已有目共睹，也都積極投入國際交流，創造台灣與世界接軌的機會，具體詮釋本屆總統文化獎「閃耀世界，自由之光」的精神。

▲獲得「文化耕耘獎」的李安表示，自己的根底就是在台灣養成。（圖／文化總會提供）

獲得「文化耕耘獎」的李安表示，文化是很抽象的事，經過愛心、寬容、還有很多呵護，才能形成信念，而自己屏東出生、花蓮成長、台北生活、高雄當兵，中學開始形成對世界的認識則是在目前的戶籍地台南，他也以台南子弟為榮。

李安說，無論拍攝中華文化或是世界各地文化的題材，能夠成為多元文化的綜合體，根底就是在台灣的養成，他以身為台灣文化的一份子為榮，也謝謝文總的肯定，更表示會繼續努力，希望台灣的文化能夠更扎實、更淵源流長、更自由、更多元。

▲台灣千里步道協會獲得「在地希望獎」。

獲得「在地希望獎」的台灣千里步道協會，由副執行長徐銘謙出席領獎，而執行長周聖心致詞時表示，協會為下一代、下下一代，走過很多辛苦的路路，長年在地守護，就等著被看到、被珍惜；很高興看到大家一起走入環境，一起守護並連結大地母親。

她說，國家綠道是非常重要的希望工程，希望更友善、更韌性，能夠得到第11屆總統文化獎別具意義，因為正想推動「國道11號」，不同於前10條國道是蓋給汽車，「希望能打造一條給雙腳的國道」，推動低碳的交通，讓全世界愛好自然的國際友人看到台灣的軟實力。

▲陳榮基醫師獲得「人道奉獻獎」。

而獲得「人道奉獻獎」的陳榮基醫師表示，人道奉獻獎這個獎項不是給我個人的，是對台灣推動善生善終的肯定；末期病人的死亡並非醫療的失敗，沒有協助病人安詳往生才是醫療的失敗。

他說，感謝台大醫院，例如設佛堂和祈禱室，帶動國內其他醫院跟進，安寧醫療的推動也是從台大開始把這個觀念傳遞到其他醫院，非常感謝有機會得到這個獎，安寧醫療是跟蓮花基金會的同仁一起推動，會繼續努力，也希望大家持續給予支持。

▲陳柏均獲得「青年創意獎」。

獲得「青年創意獎」的陳柏均表示，很感謝母親從小教導他在沒有人看到的時候也要做善事，中學老師也沒有放棄他，還有朋友、助理、夥伴們一直以來的包容與體諒，感謝家人在疫情最嚴重時支持並提醒他要謙虛；因為總統文化獎，讓父親終於認同他在霹靂舞的努力，台灣的街舞文化能走到今天，要歸功於許多街舞界的前輩，「街舞改變了我的人生，也希望街舞能夠改變全世界」。

▲財團法人陳文成博士紀念基金會獲得「社會改革獎」。

而獲得「社會改革獎」財團法人陳文成博士紀念基金會，由陳文成博士的胞妹陳寶月出席領獎、基金會董事長楊黃美幸代表致詞，她表示，獲得這個獎項的心情複雜，陳文成當初只是一位支持台灣民主化的學者，卻發生這樣的悲劇，但「這件事情並沒有嚇壞我們，反而更堅定我們要支持台灣爭取民主化；事情發生40年了，這40年好像過得很快，其實這條路走得很慢，未來要走的路也還很漫長，對台灣有時候失望，但看到年輕一代發光發熱，也充滿希望與信心。」

文總指出，本屆總統文化獎籌備委員會，由賴清德副總統擔任總召集人；文總副會長陳建仁、江春男、鄭麗君擔任副總召集人。國家表演藝術中心董事長朱宗慶、台南藝術大學視覺藝術學院院長曾旭正、台灣社會福利總盟理事長陳節如、行政院政務委員唐鳳、律師尤美女，則分別擔任「文化耕耘獎」、「在地希望奬」、「人道奉獻奬」、「青年創意獎」和「社會改革奬」五個獎項召集人，並遴聘社會賢達與學者專家共50位組成評審團，經由初審、複審、決審三階段作業，從不同世代與不同領域中，選出本屆獲獎者或獲獎團體。