女兒自爆童年被性侵　男崩潰發現「凶手是好友」砸磚報復反被關





▲男子意外發現多年好友性侵女兒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

河北任丘市一名李姓男子辛苦將女兒養到大學畢業，沒想到女兒突然哭著告訴他，童年曾經遭到性侵導致罹患憂鬱症，而加害人竟然是他多年好友。李男一氣之下跑去找朋友理論，不小心失手打了對方，結果對方因為罪證不足無法因性侵罪被判刑，他反而被關。

網易新聞報導，男子李輝2015年過年時，準備出國申照的女兒突然向他坦承，小時候曾經遭到熟人性侵，導致她多年來十分痛苦，「你們知道我有多痛苦嗎？我討厭這地方每一個人，每一天都在煎熬，等著去死」，令他和妻子十分驚訝，追問之下才得知加害人竟然是好友岳某金。

李輝2017年5月跑去找岳男理論，對方最後終於坦承對受害者有不當接觸，讓他一氣之下拿起磚頭砸向岳男，結果反被控告傷害罪，且對方報案時徹底否認曾經性侵一事，讓他因此被刑事拘留。

李男被關押3週後取保候審，心疼女兒因為憂鬱病飽受痛苦，也決定提告岳男2003年至2004年期間性侵女兒，然而由於證據不足且已過15年追訴期限，法院最後做出不起訴決定，他不服繼續上訴，終於在今年11月11日獲得任岳市法院一審勝訴的判決書。不過岳男不服判決，將會再繼續上訴，李男氣憤表示，這條路雖然辛苦，但為了幫女兒伸張正義，一定會堅持下去。