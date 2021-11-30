30年前「少年隊」多兇？惡煞秒變軟腳蝦　過來人抖：一頓粗飽等你

▲先前瑪莎拉蒂惡少事件，讓民眾回想起30年前的少年隊。（圖／記者白珈陽攝）



記者黃可昀／綜合報導

自從瑪莎拉蒂惡少事件後，社會更加重視行車安全與治安問題，警方也積極抓出這些惡煞，不過類似的暴力事件仍頻傳。有網友指出，聽說媽媽那個年代惡煞最怕的就是「少年隊警察」，每次一出動大家都馬上變乖，「聽說少年隊以前二話不說，先打一頓再說，是真的嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，近期看到不少惡煞街頭鬥毆的新聞，聯想到曾經聽媽媽說過以前「少年隊警察」有多風光，令所有不良少年聞風喪膽，見到惹是生非的人直接拳頭教訓，再兇的惡煞都立刻投降，「我阿母還說分局地下室是黑暗的地方，出來的，再怎麼凶神惡煞的，都會乖一陣子。」原PO不禁好奇「少年隊」究竟是何方神聖，現在還有少年隊在管理秩序嗎，以前少年隊的地位，是否真如媽媽說的那麼威風？

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▲過來人難忘年輕時多怕少年隊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



過來人心有戚戚焉地說，「以前看到少年隊就像老鼠看到貓一樣，先跑再說，不然被抓到先扁一頓」、「真的，20年前我在三重疏洪道飆車，都是三組跟少年隊出來抓的，手都拿東西，看到直接打，沒在客氣，因為我就是被打的那個…」、「少年隊…別說了，巷口看到，巷尾翻牆趕快跑」、「只要看到穿皮衣的，跑就對了」、「以前哪有什麼執法過當的問題啊，進警局被打一頓很正常的」、「穿皮衣，西裝褲，穿布鞋的，遇到要乖點，不然一頓粗飽等你。」

還有人說那年代的警察都很兇悍，不只少年隊，「警總更恐怖，進去不知道什麼時候才能出來」、「警備總部才可怕」、「警總最讚啦，根本沒人敢做他說不行的事」。