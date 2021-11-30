屏東少年拿安全帽嗆阿伯：衝三小！他嚇到一直道歉　警方說話了

記者陳崑福／屏東報導

網路傳出一段影片，內容是屏東市一家超商前，29日晚上發生一名少年對年長者怒喊「衝三小」，並持安全帽作勢毆打，年長者則一直向少年道歉的畫面。由於近來超商暴力事件頻傳，警方立即介入調查，發現是長年者突然對少年拍打背部，並開口要10元，結果少年嚇了一大跳才情緒激動地找長者理論，引來糾紛，警方呼籲po民眾將完整影片送交警方，協助釐清後續相關責任。

▲屏東警分局偵查隊長葉憲威說明超商前糾紛案情 。（圖／民眾提供）

▲屏東少年拿安全帽嗆阿伯。（圖／翻攝臉書社會事）

警方初步調查，這段影片只是後半段，前半段是少年的家人載著少年到超商買東西，家人進入超商，他坐在機車椅墊上，這名年長者經過莫名拍打少年背部，並開口向少年要10元，少年被嚇了一大跳，生氣的與長年者理論，年長者自知理虧才會一直向少年道歉。

由於po網影片出現少年與年長者後半段對話畫面，沒有前半段長年者拍打少年背部及口出要錢的畫面，引來外界很大爭議，認為這少年很囂張惡劣。

警方表示，已掌握兩人身分，將通知雙方至分局說明，調查後若有違反社會秩序維護法或刑法之情事，將依法偵辦及裁處。另呼籲PO影片之民眾，能提供完整影片至屏東分局民生派出所，以協助釐清後續相關責任。