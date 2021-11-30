疫苗能否抗Omicron？南非最新住院率曝光　87％病患未打疫苗

▲南非6000萬人口中，僅有28％的人接種了第一劑疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

從非洲南部國家出現的新變種病毒Omicron正襲捲全球，各國皆擔心疫苗是否仍能有效預防。根據南非官方最新數據顯示，疫情最嚴重的豪登省住院率增加近400％，但專家指出，其中約有87％的住院病患並未施打疫苗，顯見疫苗仍有效力。

南非國家傳染病研究所（NICD）最新數據顯示，自本月初以來國內住院人數平均增加了63％，而疫情最嚴重的豪登省，也是最大城市約翰尼斯堡的所在地，其住院人數從11月6日當周的120人，暴增至11月25日的580人，增加近400％，其他9個省的住院人數並未增加。

南非公衛專家賈薩特（Waasila Jassat）表示，住院的病患中有高達87％都未接種疫苗，「那些未打疫苗的人死亡風險更高。」她提到，目前也還不清楚有多少比例的入院患者和Omicron病毒有關，以及Omicron病毒是否會導致重症，但從接種數據來看，疫苗確實能降低住院率。

約翰霍普金斯大學資料顯示，在過去7天裡南非新增約2.9萬例確診、219人病歿。牛津大學資料庫「數據看世界」（Our World In Data）數據則指出，南非6000萬人口中，僅有28％的人接種了第一劑疫苗；總體來說，整個非洲大陸接種率為10％，北美洲則為64％。

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