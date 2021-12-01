PTT爆「前男友拉高嘉瑜頭髮到外面扁」：周偉航也看到！本人回應了

▲高嘉瑜遭林秉樞施暴經媒體披露後引發社會關注 。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞家暴、限制自由，引起各界震驚，高嘉瑜的前男友馬文鈺也被牽連，PTT上爆料四起，除了有人發文替林秉樞洗白，還有人稱馬文鈺在林秉樞母親喪禮發傳單，甚至還有人報料，小馬也曾對高嘉瑜施暴，還透露周偉航看過，不過周偉航否認，「本人沒看過，也沒聽過」。

平面媒體《鏡週刊》披露立委高嘉瑜遭男友林秉樞痛毆，有網友在PTT發文爆料「因為小馬鬧靈堂，高嘉瑜才被林秉樞痛毆」，還貼出馬文鈺到靈堂發出的傳單，不過，馬文鈺發聲明否認，他當天確實有到達靈堂，但並沒有廣發傳單，只印了9張交給林家人，因此質疑發文人的身分，若不是林秉樞本人就是林身邊極為親近的人。

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▲網友爆料，馬文鈺也曾對高嘉瑜施暴。（圖／翻攝自PTT）

不過，昨日又有網友針對馬文鈺爆卦，「什麼老實宅宅，這人設完全不對吧，馬文鈺的PTT ID是dearyou，不過爭議文章都刪光了，現在剩的看起來就是個宅宅」，如果要知道馬文鈺的為人，可以去問問周偉航，「他們一群比較熟，是不是有次聚會，誰拉高嘉瑜的頭髮到外面扁，allyours騎著Majesty送高去看醫生」，不過他又補充，「更正一下，allyours說不是他載去的」。

貼文一出，釣出相關人回應，PTT帳號「allyours」回文，「我過去是蠻常騎車運學姊的，畢竟我們就幾隻兵相依為命在搞事，但我沒任何印象運過他去醫院或看醫生？當然這都是大學時的事情，離現在非常遙遠了，只剩majesty還服役中...」

▲PTT帳號「allyours」回應 。（圖／翻攝自PTT）

另外，周偉航本人也在PTT回應，「我已經很久沒碰到馬文鈺了，他多年前就改帳號而沒連絡，不知道他現在怎樣，在年輕時會碰面的年代，他對我們這些學長頗恭敬，是個很有政治野望的學弟，雖然屬於同一個朋友圈，但我們在各級選舉多半是對陣關係」。

周偉航否認爆料內容，「在過去會見面的那段時間，我本人沒看過他曾拉高嘉瑜去外面扁，也沒聽過朋友群轉告類似的事，可能是我和他們不夠熟，也可能是台灣擅長通靈的人很多」。

▼周偉航否認爆料內容。（圖／翻攝自PTT）