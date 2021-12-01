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一次享受3種起司交纏口感！網友齊推「2款秋冬加熱必吃」7-11第2件5折限時買爆

▲▼統一烘焙起司季。（圖／記者周宸亘攝）

▲近期明顯變冷的天氣，讓許多人開始想吃一些濃郁口感的食物，便利超商的起司麵包也成為熱門選擇之一。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

自從中秋雙十連假過後，不少人發現揮別的不只是今年最後的連假，就連體感溫度也跑掉了幾度，當天氣逐漸轉涼，更要用美食為自己療癒。如果說到秋冬代表食材，在老饕們的心中，起司應是數一數二，雖然說一年365天都是品嚐乳酪起司的好時機，但秋冬與各種起司的相遇，不得不說更有濃濃幸福感！但想要大啖美味起司，一定得上日式、美式或義式餐廳嗎？現在就下樓、走出巷口，選擇距離最近的超商走進去，熱情開跑的「起司季」正等著味蕾需要被撫慰的老饕們，隨時滿足大家想吃起司的慾望。

吃起司的習慣在台灣發展已久，加上起司種類多，口感與風味都有全然不同的表現，雖然到處都可以吃得到添加濃郁牽絲起司的料理，但相對的，要一次滿足起司控什麼都想吃到的心，其實也愈來愈難。即日起～12/28（二）7-11麵包推出超誘人「起司季」活動，貼心幫起司控把「起司品項」集合整隊，要讓每個人都吃到嘴角自然漾起幸福的微笑！

▲▼統一烘焙起司季。（圖／記者周宸亘攝）

▲三起司布里歐（右）和丹麥起司火腿（左）被網友公認為超商經典的烘焙品項。

秋冬正需要滿滿熱量的網友也開始整理口袋名單，把握這段期間搭配的各種促銷折扣，一次把經典的起司品項吃好吃滿，不用問自己的口袋有多深！其中，最讓起司控瘋狂的就是平常少有折扣的烘焙品項，例如早就默默佔據起司控心中排行榜龍頭已久的「三起司布里歐」，由於使用了切達乳酪丁、Cream Cheese和帕馬森起司粉3種起司交纏而成，本身口感就頗有嚼勁的布里歐麵包，除了濃郁起司香，更增添多層次的甜鹹滋味。讓人感覺最銷魂的滑順Cream Cheese內餡，微酸甜的風味更是讓人幸福想哭，偏愛明顯奶味的起司控，還會刻意把切達乳酪丁留到最後一口，用濃厚綿密的口感作結尾，滿足感爆表。

▲▼統一烘焙起司季。（圖／記者周宸亘攝）

▲以3種起司製作的「三起司布里歐」，特別滿足想一次品嚐不同風味起司的消費者。

不過對於無肉不歡的起司控來說，「三起司布里歐」雖然擁有高分實力但總覺得少了一味，想要這趟起司之旅走得更圓滿，一定還要再把熱賣已久的「丹麥起司火腿」送到結帳櫃台！擁有酥香一層一層堆疊的丹麥麵包，夾著鹹香切達起司醬與煙燻火腿肉的組合，可說是強強聯手，在味道上能互相襯托彼此風味，意外濃稠滑順的起司醬，也讓麵包和火腿肉多了好入口的濕潤感，回購率不容小覷。

▲▼統一烘焙起司季。（圖／記者周宸亘攝）

▲肉感十足的火腿搭上切達起司醬，讓入口的鹹香風味加乘。

講求便利的7-11麵包，的確可以讓起司控買了就直接開吃，迅速解決對起司的渴望，不過更重視整體口感的老饕，寧願多等1、2分鐘，也要請店員幫忙加熱，畢竟讓起司香氣口感突出的關鍵，取決於溫度。像是加熱後奶香肉香超明顯的「丹麥起司火腿」，無庸置疑已經是許多行家的標配吃法，所以現在有一派消費者也在網路上持續推坑，「三起司布里歐肯定也要加熱吃吃看啊！」本身就具有柔軟蓬鬆空氣感的布里歐麵包體，加熱後不僅不會塌扁，3種起司的美味交疊滲入麵包體中，尤其中間Cream Cheese的濃郁口感，讓原本的粉絲一吃仍是驚豔，從此成為「加熱吃」的信徒。

不僅添加起司的麵包加熱吃超美味，架上各種鹹麵包，只要在結帳時多一個「請店員幫加熱」的小步驟，馬上也有迎接秋冬的儀式感！不少愛吃麵包的網友也都力推超商麵包加熱的動作，「加熱後質感真的很好，美味程度超有感」、「麵包濕軟度也會超優」、「真的不用懷疑，每次買我都給它加熱下去！」只要跟著包裝指示的溫度加熱，每一顆鹹麵包瞬間綻放迷人的美味!!

鐵粉敲碗期待的秋冬「起司季」終於來了，覺得加熱的起司麵包1個吃不夠？趁著優惠折扣不如就連吃2個吧！12/1~12/28期間，只要在7-11購買「起司季」相關起司烘焙品項，就能享受第2件5折的超殺優惠。沒有什麼是「起司季」解決不了的事情，秋冬遇上各種課業職場的惱人問題，只要走一趟超商，就能用美味起司先好好享受一番。

(廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主)

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起司麵包切達Cream Cheese帕馬森三起司布里歐丹麥火腿

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