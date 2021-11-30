逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手　網嗨：竟然1張鈔票解決

▲好市多罕見特價100元商品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

好市多（costco）是民眾公認高CP值的大賣場，也常常推出爆紅新品，引發一股搶購潮，不過由於份量都很大，所以單價通常偏高。一名人夫昨天意外在好市多冷藏區發現，竟然有100元的特價商品，一張鈔票就能抱回家，網友都驚呼「好市多居然有一張百元就可以解決的商品！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，這款科克蘭摩佐羅拉切片乾酪，一組2入共1020公克，原價339元現在「特價100元」，相當於打了3折，而且還是紮實的兩大塊起司，如此佛心的下殺，讓他忍不住心動放入購物車。原PO後續更新試吃心得，這款起司味道清爽，可以搭配生菜沙拉一起吃，加熱後「吃起來像炸年糕熱狗那種口感」，口感QQ的還會牽絲，完全沒有踩雷，「不枉費我每次經過，都看一下有沒有特價。」

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▲快到期了所以才超殺優惠。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



各地網友紛紛回報，這款起司會祭出如此優惠的下殺，因為它是今天（11/30）到期的即期品，「台南店今早有看到 ！100元！保存期限到11/30」、「昨天在高雄中華店有看到！期限到11/30」、「沒記錯的話，我在新竹店看到保存期限到今天」、「上次買過即期品，160元，買回家立刻分裝，用 小片烘焙紙一片一片隔開，立馬放冷凍庫，要吃時，拿所需的片數解凍，很好吃。」

內行人還分享了這種起司吃法，「小可頌切一半，放半片進去，進烤箱烤融化，加番茄醬、現磨黑胡椒」、「切條，沾麵粉、蛋液、麵包粉，變成外面那種炸乳酪條」、「這個加牛蕃茄切片、灑一點點切細碎的九層塔跟黑胡椒粗粒，配紅酒超讚的啊」、「拿來切薄灑在餅皮上，氣炸後就是會牽絲的pizza了。」