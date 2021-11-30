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台灣牛奶比日本貴3倍！他巧遇「全聯隱藏福利」笑了：小確幸

▲▼全聯福利中心賣場，全聯賣場，全聯。（示意圖／記者林育綾攝）

▲全聯示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

有旅日台人日前逛日本超市時，赫然發現當地物價比台灣低，忍不住上網分享，引爆熱烈討論。就有網友先是感慨，現在薪水頂多小漲，牛奶卻比日本貴3倍；不過，他接著話鋒一轉，表示下班逛全聯時，居然趕上了隱藏版福利，開心直呼「這就是台灣人的小確幸吧！」

網友在PTT提到，「辛辛苦苦工作一整天，回到家出去逛逛全聯，看到原本30元的全聯麵包，到了晚上還賣不完，下殺到20元。」

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眼看自己碰上好康，他有感而發地說，「在這物價都大漲的時代，牛奶比日本貴3倍，薪水只有小漲，竟然還能吃到20元的麵包，想這就是台灣人的小確幸吧！」

▲▼台灣民眾逛日本超市直呼：「比台灣便宜」。（圖／翻攝自PTT）

▲旅日台人逛日本超市，發現1000毫升牛奶才179日圓（約新台幣44元）。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「我覺得不難吃啦！普普，要熱一下」、「一個15的夜市麵包，乾扁扁的」、「全聯麵包其實滿好吃」、「很晚才有20元，都是先25元」、「賣不完也是丟掉啊」。

事實上，之前就有夜班男網友透露，最喜歡趁下班後、清晨時去全聯挖寶，因為那個時段，會推出一系列有「6折貼紙」的即期良品，商品種類多元，從麵包、蔬菜、水果到牛排都有。

另外，其實各大量販店、超市、超商都有促銷的時段，像是美廉社會在上午10點到12點，針對肉品、蔬菜等生鮮，推出6折、3折優惠；家樂福則是在下午5點至晚上9點，陸續推出8折到5折的熟食。

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