肉燥湯麵加起司！超商超邪惡「起司季」登場　熱狗堡咬下狂牽絲

▲7-11獨家開賣辣起司肉躁湯麵 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

起司控吃起來！7-11推出最新20多款起司鮮食、餅乾和三明治等等商品，其中還有加了辣味起司的肉燥湯麵，每一口都濃郁香辣，還有蓋滿4種起司的熱狗堡，咬下就牽絲超級邪惡。全家則是和鼎泰豐合作打造最新干貝XO醬黃金蛋炒飯，即日起限量開賣。

7-11即日起推出「百變起司博覽會」，網羅超過最新20款起司商品搶攻起司的心，甚至與國內外零食大廠合作開發20多款獨家話題零食，包括三明治、麵食和餅乾等等，其中「辣起司肉燥湯麵」泡麵控一定要吃，7-11和40年老字號味味肉燥湯麵合作，肉燥和起司蹦出新滋味，湯頭喝起來濃郁又香辣。

▲起司四重奏熱狗堡咬下會牽絲，帕瑪森烤雞生義大利麵改版升級不加價。



另一款全新「起司四重奏熱狗堡」也是很邪惡，使用切達、摩佐、帕瑪森、高達共4種起司，加熱後宛如起司棉被，搭配低溫蒸烤的經典美式原味熱狗，鹹香濃郁還會牽絲；「帕瑪森烤雞生義大利麵」改版升級不加價，改善生義大利麵過軟及偏鹹問題，7-11特別將麵條加厚，口感更硬Q，醬汁減鹽更清爽。

全家則是推出全新「親子鰻魚丼」，選用日本白鰻進行3段式燒製，搭配炙烤雞腿丁、柴魚醬以及親子滑蛋，雙主菜就是要讓民眾吃得滿足，全台限量只有10萬份，鰻魚控把握機會吃一波。

▲超商最新親子鰻魚丼限量開賣。（圖／全家提供，下同）

另外全家這次也再度找來餐飲品牌「鼎泰豐」合作打造最新「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，嚴選干貝、金華火腿、蝦米等食材製成干貝XO醬後，搭配肉絲、蛋炒飯，層次超豐富，即日起也限量開賣了。

▲同步開賣鼎泰豐聯名干貝XO醬黃金蛋炒飯。