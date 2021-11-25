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點外送備註「不要哈姆」年輕人看不懂　網喊長知識：老一輩才知道

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲哈姆其實是日治時期的用法。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

點外送備註餐點不要加「哈姆」，網友看了全都一頭霧水！一名女子日前用外送訂稀飯，發現圖片裡的奶油蟹肉粥有加「哈姆」，就特地備註提醒店家不要加，結果收到餐點時發現貼了一張便條紙，老闆尷尬地說「哈姆年輕人看不懂」，通常是老人家才會使用這種說法。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「嗚嗚…還好老闆知道什麼是哈姆…真的沒有人知道哈姆是什麼嗎？」其實哈姆就是大家常見的火腿，小時候由外婆和阿姨們帶大，外婆從日治時期就習慣叫火腿「哈姆」，因此她用語也受到潛移默化，長大後還是習慣叫哈姆，一時之間忘記中文念法就是火腿。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲年輕人都沒聽過哈姆。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO指出，老一輩應該都有聽過「哈姆」這說法，但與常見的火腿還是有些微差別，整塊純肉醃製而成的稱為火腿；打成肉漿經過加工塑型的才叫做哈姆，不過現在都通稱火腿，除非家裡有60歲以上的長輩，否則很少年輕人知道哈姆是什麼。

網友紛紛留言，「要就寫火腿不然就寫ham，寫哈姆不是自找麻煩嗎」、「日文直接翻譯」、「哈姆是我媽在講的」、「好懷念噢～我阿公真的都講哈姆」、「看花田一路才知道哈姆是火腿」、「我只知道哈姆太郎啦，哈姆什麼鬼」、「我以為是蛤蜊」、「我外婆以前有說過，但很久沒人這樣叫了。」

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