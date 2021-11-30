藍營中央委員嗆「白目女被打活該」！王定宇：垃圾人就該丟垃圾桶

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藍營中央委員嗆「高嘉瑜被打活該」！王定宇：垃圾人就該丟垃圾桶

▲▼蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 高嘉瑜 陳時中 蘇建榮 花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜遭男友家暴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，國民黨中央委員黃覲偉竟嗆聲「被打活該」，引起外界撻伐。對此，民進黨立委王定宇火大回應，「我們就把垃圾話和垃圾人丟進垃圾桶吧！」

高嘉瑜驚傳遭男友家暴，不但被痛毆，還遭到鎖喉、拖行，導致渾身是傷，上節目時還一度說出「不想活了」的話語，讓外界相當心疼。

高嘉瑜被家暴的消息曝光，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人出面聲援、力挺，同時譴責暴力。高嘉瑜本人也到警局提告，決定透過法律，讓林秉樞得到教訓。

▲▼立法院外交國防委員會 王定宇堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王定宇回嗆黃覲偉，垃圾人、垃圾話就該進垃圾桶。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，就在外界心疼高嘉瑜的同時，國民黨中央委員黃覲偉竟然留言，會讓男人生氣、動手打女人，真的就是「非常太白目，尤其是嘴臉」，遭到網友嗆聲以後，還回應「被打活該」，引起熱烈討論。國民黨得知狀況，也研議對黃覲偉做考紀處分。

對此，立委王定宇在臉書上喊話，縱使在政治上看法不盡相同，得知高嘉瑜遭到施暴，內心也十分難過，除了譴責施暴者，也希望高嘉瑜加油。王定宇話鋒一轉，談到黃覲偉的看法，則說「我們就把垃圾話和垃圾人丟進垃圾桶吧」。

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