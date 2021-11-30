中央委員嗆高嘉瑜「被打活該」　國民黨批嚴重失當：研議考紀處分

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，政壇不分黨派紛紛表示心疼、譴責暴力，未料國民黨中央委員黃覲偉竟留言「被打活該」，引發爭議。對此，國民黨30日晚間表達譴責，並已要求研議後續祭出考紀處分作為。

週刊爆料高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林秉樞發現高嘉瑜與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。林秉樞施暴後還扣住高嘉瑜的手機，並將資料全部備份，甚至控制她的行動，直到2天後才放人，高嘉瑜離開飯店後隔天才前往台大醫院驗傷。高嘉瑜遭家暴，且持有驗傷紀錄，但至今仍未與林秉樞撕破臉，關鍵就在對方握有2人親密影片。

高嘉瑜30日上午11時許低調前往台北市中正一警分局忠孝東路派出所報案，對林秉樞提告傷害、家暴等罪。消息一出，立委、議員不分黨派聲援，但國民黨中央委員黃覲偉卻在相關報導下方留言「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目，尤其是嘴臉」、「姓蔡的沒被男人打過的，女人沒資格聲援，因為連男人都不想要的女人，表示夠噁心」，引發網友撻伐。

對此，國民黨表示，針對黃覲偉今日於網路留言當中對於公眾人物遭受暴力事件的嚴重失當言論，國民黨中央表達最嚴正的譴責，並已要求研議後續祭出考紀處分作為，絕不允許此種言論再傷害台灣社會與當事人，更期盼此類憾事永遠不再發生。

國民黨認為，今日聽聞相關事件，全黨上下包括諸多黨公職都以個人身份公開表達聲援，沒有人應該在親密關係中遭受暴力對待，本黨也嚴正譴責任何形式的暴力。

▼國民黨中央委員黃覲偉稱高嘉瑜被打活該。（圖／翻攝臉書）



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