黃偉哲表揚維護治安有功人員　提出台南治安事件應對策略

▲台南市長黃偉哲表揚維護治安有功人員，並聽取台南市警局提出台南治安事件應對策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期國內發生數起重大治安事件，包括行車糾紛衍生的暴力事件、各縣市陸續發生持刀械或球棒攻擊的聚眾鬥毆事件，及多起超商工作人員因勸導顧客佩戴口罩而遭攻擊等事件，市長黃偉哲請市警局於治安會報中針對重大治安問題提出專案報告，並表揚維護治安有功人員。

台南市警局除說明近期台南市具體治安成效外，也就重大社會治安事件提出因應策略及作為，並強調台南市若發生類似案件，警方將以最快速度排除危害並逮捕犯罪者，保護市民生命及財產安全。

市長黃偉哲也特別利用治安會報之機會，表揚五分局員警偵破橫行於南台灣的竊電集團，並頒發慰問金勉勵績優人員，該集團長期以改裝電錶方式竊電進而牟取不法利益，使台電損失達上千萬元，該集團遭破獲後，台電台南區營業處也特別頒發感謝狀。

另外，治安會報中也公開表揚10月份金融機構及超商主動成功攔阻詐騙有功人員；10月份攔阻詐騙有功人員計102位，警民合作攔阻詐騙74件，攔阻詐騙款項逾2500萬元，受獎者是由統一超商奇佳門市店員、台灣銀行永康分行行員及台南市台南地區農會和順辦事處行員代表受獎。

此外，頒發台南市2021年守望相助隊考核評鑑績優單位獎牌，表揚評鑑優等之51個守望相助隊，黃偉哲市長也特別感謝各守望相助隊在疫情之中仍堅守崗位，持續協助維護地方治安，對台南市的治安、婦幼安全及防災等協助，有極大的貢獻，讓民眾有安心的感覺，另也期許守望相助隊能持續發揮敦親睦鄰之精神，讓台南市成為充滿願景、經濟繁榮、社會和諧、治安良好、居民安居樂業的希望家園。