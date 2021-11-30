2021台南聖誕燈節系列活動正式開跑　溪北聖誕樹率先點亮

▲台南市政府今年以「豐盛之樹」為主題迎接聖誕佳節，2021台南聖誕燈節將以三部曲揭開活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今年以「豐盛之樹」為主題迎接聖誕佳節，「豐盛」在聖經觀點為「幸福」的象徵，而「豐盛」在台語中更有「澎湃」的意思，代表台南人豪邁澎派的城市性格，豐盛並非一簇可及，今日的豐盛來自於過去的努力耕耘，2021台南聖誕燈節將以三部曲於本週揭開活動序幕。





11月28日由新營文化中心「豐盛之樹─幸福的串連」率先試燈，幸福的意象延續到週邊新營綠川廊帶，以投射燈表現紛飛的雪花，像是藏匿在林蔭之中的精靈結晶，營造浪漫溫暖的歲末氛圍；12月3日接力試點中西區河樂廣場西側主燈「豐盛之樹─光之希望」，為二部曲，設計概念結合光、期待及希望，高達16公尺的聖誕樹頂上點綴著最閃亮的星光，猶如燈塔指引人們聚集來到這個地方，一同互相給予祝福與對未來的祈望，最特別的是今年聖誕樹以樹中樹形式呈現，高掛12個呈現台南四季特色故事的發光球體，象徵對台南一整年滿滿的祝福；最終三部曲則是位於海安中正路交叉口的「躍動海安─海安鹿」，設計團隊以耀動的光搭配街邊車流、人流移動，讓光自動產生動態的美感，形成往聖誕主樹奔跑的耶誕麋鹿，讓聖誕的氣息與移動的人們一同在城市中前進，迎向光之希望，喜歡拍照打卡的民眾千萬不能錯過！

首波聖誕點燈活動將於12月5日週日於運河河樂燈區舉辦「聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」、新營文化中心暨綠川廊帶燈區則將於12月11日周六辦理「慈善愛心市集暨聖誕點燈晚會」，歡迎民眾共襄盛舉，同享聖誕節快樂時光。因應活動舉辦，當日活動期間周邊場域將進行交通管制，請依交通疏導人員指揮行車，並請多加利用大眾交通運輸工具。





台南各熱門景點、政府單位及民間企業也都卯足了全力，無論是在南紡購物中心超萌巨型史努比聖誕樹、奇美博物館區的13米高超美燈光聖誕樹、新光三越台南小西門可愛造型積木聖誕樹、台南後火車站大遠百禮享聖誕樹、台南市府民治市政前廣場〈彩蝶護佑、遇見星星〉聖誕樹及安平札哈木公園特色原民風聖誕樹也將陸續點亮台南市夜景，超美、超浪漫的聖誕樹等著你來拍照打卡，還有眾多聖誕節系列活動及燈光秀，今年歡慶聖誕佳節就來台南，拍下最美聖誕樹！