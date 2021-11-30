月初才揭10大龜車累犯！雪隧公告慢速車牌號　12月起增列大客車

▲明天起雪隧三處慢速車示警系統將增列大客車。（圖／高公局）

記者許維寧／台北報導

交通部高速公路局於雪山隧道建制慢速車示警系統，時速低於65公里的烏龜車車牌號將會顯示於路旁的可變標誌中，高公局本月初才一次公告雪隧前10名烏龜車車牌號，今天（11/30）高公局再說明，明天12月1日起將增加大客車顯示，提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，不要拉大車距、當路隊長。

交通部高速公路局表示，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統，目前設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k等處，已於去年12月30日啟用，先針對外側車道車速低於時速65公里，且與前車間距大於100公尺的小型車進行慢速示警，並於今年10月8日起提供內側車道慢速小型車示警。

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根據高公局統計，今年10月8日至31日通過雪山隧道北向路段小型車約有78萬輛次，共示警慢速車約1.3萬輛次，約占1.7%，同時段通過大客車約有1.9萬輛次，車速低於時速65公里，且與前車間距大於150公尺者約360輛次，約佔1.9%。

高公局說明，雪山隧道慢速車示警系統將於明天、12月起增列大客車，時速低於65公里，且與前車間距大於150公尺的慢速大客車，也會透過路側資訊可變標誌顯示車號及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，切勿拉大車距，不要當路隊長。

雪山隧道最低速限為時速70公里，另依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第16條規定，小型車與前車須保持50公尺以上、大客車與前車須保持100公尺以上之行車安全距離，若隧道內道路壅塞、事故或其他特殊狀況導致車速低於每小時20公里或停止時，所有車輛應保持20公尺以上行車安全距離。

高公局提醒，該系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限車輛，或未保行車安全距離者，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定，處以新臺幣3000至6000元罰鍰。