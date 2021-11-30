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姊弟失聯50年！華山基金會助2人重逢　相擁哭成淚人兒

▲▼華山基金會協助失聯50多年的姊弟重逢，兩人相擁哭成淚人兒。（圖／華山基金會提供）

▲華山基金會協助失聯50多年的姊弟重逢，兩人相擁哭成淚人兒。（圖／華山基金會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區79歲的吳姓阿嬤11年來受到華山基金會照顧，日前透露想找尋失散50多年的弟弟，華山透過戶政單位協助，又經過弟弟通關密語的考驗，確認不是詐騙集團後，姊弟倆終於見面，相擁而泣，阿嬤買營養品委由華山代送給弟弟，而弟弟也偷偷塞錢給姊姊，姊弟深厚情誼令在場人士忍不住哽咽。

▲▼華山基金會協助失聯50多年的姊弟重逢，兩人相擁哭成淚人兒。（圖／華山基金會提供）

華山基金會長期訪視吳阿嬤，有次阿嬤吐露心中的掛念，原來阿嬤自從結婚嫁到台北後，就與最疼愛的弟弟失聯50多年，期間透過親友協尋都沒有下文，弟弟也曾積極尋找姊姊，但阿嬤因丈夫外遇，離婚後離開台北傷心地，就此雙方失去連絡。

▲▼華山基金會協助失聯50多年的姊弟重逢，兩人相擁哭成淚人兒。（圖／華山基金會提供）

吳姓阿嬤健康狀況越來越差，擔心見不到弟弟將成一輩子的遺憾，華人接下任務後，憑著阿嬤口中的訊息展開尋人計畫，透過戶政所協助，終於找到居住豐原的弟弟，但弟弟家裡大門經常深鎖，原來弟弟剛發生車禍不久，常常要去醫院做復健，在鍥而不捨的探訪下，終於在住處不遠的公園找到「左手綁石膏」的阿嬤弟弟。

弟弟遇上來訪的華山工作人員，一度擔心是詐騙集團，當場問了許多與姊姊的通關密語後，最後通上電話的那一刻，大喊「大姊」時情緒潰堤大哭，隨後華山安排接送弟弟從豐原至太平吳阿嬤租屋處見面，完成吳阿嬤此生的心願！

姊弟倆再次見面緊緊相擁哭成淚人兒，吳阿嬤為車禍事故受傷的弟弟準備豬腳麵線去霉運，還準備了營養品偷偷的請義工送到豐原弟弟家，弟弟也偷偷塞錢在吳阿嬤的桌底下，希望可以幫助姊姊獨居生活的日常開銷，兩人雖50多年不見，但手足之情卻溢於言表！

華山基金會結合企業資源及社會大眾力量，提供全台弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，因疫情衝擊服務經費的募集，希望邀請社會大眾一起支持「送愛到家愛老+1」陪你笑伴你老認助計畫。

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