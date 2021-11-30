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「打某豬狗牛！」心疼鄰居高嘉瑜　葉毓蘭：經常聽到她練唱

▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴，消息一出引發朝野關注。國民黨立委葉毓蘭表示，高嘉瑜研究室與她比鄰而居，隔牆經常可以聽到她練唱或與助理對話，「她的認真問政，我非常佩服」，心疼高嘉瑜遭男友家暴，呼籲一定要提告施暴渣男。

週刊報導，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林秉樞發現高嘉瑜與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。林秉樞施暴後還扣住高嘉瑜的手機，並將資料全部備份，甚至控制她的行動，直到2天後才放人，高嘉瑜離開飯店後隔天才前往台大醫院驗傷。高嘉瑜遭家暴，且持有驗傷紀錄，但至今仍未與林秉樞撕破臉，關鍵就在對方握有2人親密影片。

對此，葉毓蘭今（30日）表示，親密關係暴力，就是暴力犯罪，也是性別暴力，絕對無法容忍，這個對高嘉瑜動粗的渣男，長的人模人樣，據說有高學歷，對外聲稱是國安人員，如果真的是國安會或國安局的員工，主管都應該介入了解懲處，她也對本辦的同仁聲明，如果酒駕、家暴，或拿球棒、撞球桿施暴一律開除，這是公務機關應該要共同建構對酒駕與暴力零容忍的價值。

葉毓蘭指出，20幾年來，接觸到家暴被害人不知多少，她們之所以被先生、愛人、男友暴力相向，不是因為她們長得不夠美麗、不夠能幹，甚或在經濟上依賴對方，許多受暴婦女告訴她「是因為他太愛我，太在乎我，所以才會…」，但這些只是託辭，如果還接受這樣的理由，就是縱容家暴的共犯。

葉毓蘭認為，就像詐騙犯罪一樣，高社會經濟地位的人，反而在被害後，因為羞於啟齒，容易選擇沉默或隱忍不彰，這是過去幾十年來我在推廣犯罪被害預防時，特別感謝這些社會矚目的被害人挺身而出，因為她們的現身說法，可以幫助社會大眾認識家庭暴力、性別暴力的本質與真相，有助於凝結對暴力犯罪零容忍的共識，「高嘉瑜加油，一定要依法提告，終結性別暴力」、「打某豬狗牛」、「譴責施暴渣男」、「防制暴力超越藍綠」。

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