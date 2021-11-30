　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧

▲▼高嘉瑜,林秉樞 。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

▲高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料，被43歲男友林秉樞家暴，對方施暴痛毆、鎖喉、拖行，且因為林秉樞不時以親密影片威脅，讓高嘉瑜不敢分手，不過，有網友爆料，林男一直都住在飯店，根本沒有開房間之說，而且林男母親告別式當天，高嘉瑜前男友馬文鈺還去現場發傳單，汙辱林秉樞。

該網友在PTT發文，「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」，一早看到高嘉瑜的新聞鬧轟轟，他有些話想說，「我沒有想洗白誰，有說證據說多少話」。他指出第一點，圈子裡很多人都知道林秉樞不是板橋林家的人，也不是國安局高層，只是一個來自台南麻豆的地方人士，「也從來沒有在外面聽過林姓男子自稱上述那些不屬於他的頭銜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於周刊爆料內容指出，高嘉瑜與男友去開房間，原PO表示是錯誤的資訊，因為林秉樞是長期住在飯店的，一直以來都是高嘉瑜開車去找男生，「去飯店的這段期間，高立委的人身都是自由的，都可以自行駕車入住，自行駕車離開去跑行程了，怎麼會是被拘禁軟禁？如果我是家暴受害人，我怎麼可能還在家暴後還自己跑去飯店找加害者？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲知情人士爆料。（圖／翻攝自PTT）

另外，林秉樞母親近日過世，上禮拜在台北舉辦告別式，高嘉瑜全程參與外，前男友馬文鈺也有到場，但並不是捻香獻花獻果，而是去現場鬧場，「到處發傳單給來致意的林男親友，傳單基本上就是在污辱林男，說林男是渣男」。

對於馬文鈺鬧場的舉動，原PO表示，「我就問高立委，你的前男友小馬馬文鈺，是不是你名下的幕僚？是不是領公費的助理？你前男友領公費真的有在上班嗎？你的助理去人家家長告別式鬧場？這樣對嗎？」原PO最後強調，「我這邊確實有掌握到一定的證據，才會寫這些，誰對誰錯留給大家評論」。

貼文一出後，立刻引起網友們討論，「八卦回來了」、「整個和早上的劇本不一樣耶」、「太精采了吧，果然都是要內鬥內行」。但也有人質疑此篇文的真實性，「平衡報導很好，但是證據？至少貼個傳單」、「有傳單你就拍一張給大家看，沒有就是造謠」、「現在告別式都有錄影吧？如果前男友來鬧場應該會被拍下來？發傳單的話更會被保留下來，直接公佈影像和傳單不是更好」。

事後，原PO也更新貼上告別式當天，馬文鈺發送的傳單紙，「證據不是只有這張傳單，包括雙方對話截圖、事主親筆信都有，真的丟出來難看的不會是我，我只是陳述我看到的」。

▼已故古蹟大師、外號「古蹟仙」林衡道的後代拿出林家家譜強調，林家沒有「秉」字輩，也沒有「樞」字輩（圖／林家成員提供）

▲林家族譜。（圖／林家成員提供）

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／遭男友施暴　高嘉瑜現身警局提告了
獨／不只高嘉瑜！　林秉樞恐嚇前女友被判刑
《爸爸去哪兒》隔4年小泡芙、Jasper重聚了！　網驚：長大
獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是
Omicron全球擴散「檢疫7+7恐成破口」！　指揮中心回應
高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧
快訊／高嘉瑜遭家暴　蔡英文嚴厲發聲了
莫德納CEO一句話　美股期指急殺近630點！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

第16輪109.7萬人後天開打　AZ、莫德納預約率不高？莊人祥說原因

不用借帳號了！鄧佳華「拿5綠色勾勾」超嗨：不會讓Uber Eats失望

回娘家坐月子！母送上帳單「照3餐收費」　她傻眼：要收錢太可怕了

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手　網嗨：竟然1張鈔票解決

12星座「4種甜蜜行為」　就是在對你「示愛」

鄧佳華「鏡頭前擠笑」爆磚頭威脅？本尊認了：是連千毅的朋友

婚禮太燒錢「想省36萬聘金」　準大嫂怒拿孩子！婆婆錯愕爆哭

苗栗縣9千多戶停水47小時　7鄉鎮設29處臨時供水站

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

第16輪109.7萬人後天開打　AZ、莫德納預約率不高？莊人祥說原因

不用借帳號了！鄧佳華「拿5綠色勾勾」超嗨：不會讓Uber Eats失望

回娘家坐月子！母送上帳單「照3餐收費」　她傻眼：要收錢太可怕了

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手　網嗨：竟然1張鈔票解決

12星座「4種甜蜜行為」　就是在對你「示愛」

鄧佳華「鏡頭前擠笑」爆磚頭威脅？本尊認了：是連千毅的朋友

婚禮太燒錢「想省36萬聘金」　準大嫂怒拿孩子！婆婆錯愕爆哭

苗栗縣9千多戶停水47小時　7鄉鎮設29處臨時供水站

獨／6月男嬰顱內出血亡　保母重判9年！父母哽咽難原諒

鵜鶘210公分中鋒三分8投7中　轟39分退快艇追上柯瑞一紀錄

開心野餐回家...發現1.3m巨蟒「霸占後照鏡」　車主崩潰：沒關窗

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

榮剛前三季獲利創六年來新高　市況熱絡明年營運看俏

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

入住飯店一看「每間房門口都放便當」　人妻驚覺不對連夜逃

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

69外籍生集體洩慾！未成年少女慘淪性奴　遭男大生性侵逾100次

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

生活熱門新聞

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

LINE免費貼圖來了！　限時5款趕快入手

高嘉瑜男友「林秉樞PR多少？」網見3條件喊90以上

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

遭爆痛毆高嘉瑜！林秉樞3點回應了

高嘉瑜男友文青作品被挖出！PTT驚恐怖反差

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

更多熱門

相關新聞

鄧佳華挺高嘉瑜「我會保護妳」　網：蹭屁呀

鄧佳華挺高嘉瑜「我會保護妳」　網：蹭屁呀

民進黨立委高嘉瑜11月中旬遭男友林秉樞施暴，臉部、喉嚨等處都有瘀青，且據傳男方還以兩人私密影片要脅；消息傳出後，高透過臉書感謝大家關心，諸多政治人物不分黨派留言相挺。不僅如此，該篇文章也吸引網紅鄧佳華留言表示「我會保護妳」，但卻反被許多網友砲轟。

沒私交也要站出來譴責！　黃郁芬聲援高嘉瑜：拒絕性暴力

沒私交也要站出來譴責！　黃郁芬聲援高嘉瑜：拒絕性暴力

公司逼玩交換禮物！「現場開箱」他崩潰想逃

公司逼玩交換禮物！「現場開箱」他崩潰想逃

高嘉瑜遭男友家暴　侯友宜譴責暴力：警方進一步了解

高嘉瑜遭男友家暴　侯友宜譴責暴力：警方進一步了解

一早私訊高嘉瑜　「獲本尊親回」他驚呆

一早私訊高嘉瑜　「獲本尊親回」他驚呆

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞PTT

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面