高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧

▲高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料，被43歲男友林秉樞家暴，對方施暴痛毆、鎖喉、拖行，且因為林秉樞不時以親密影片威脅，讓高嘉瑜不敢分手，不過，有網友爆料，林男一直都住在飯店，根本沒有開房間之說，而且林男母親告別式當天，高嘉瑜前男友馬文鈺還去現場發傳單，汙辱林秉樞。

該網友在PTT發文，「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」，一早看到高嘉瑜的新聞鬧轟轟，他有些話想說，「我沒有想洗白誰，有說證據說多少話」。他指出第一點，圈子裡很多人都知道林秉樞不是板橋林家的人，也不是國安局高層，只是一個來自台南麻豆的地方人士，「也從來沒有在外面聽過林姓男子自稱上述那些不屬於他的頭銜」。

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關於周刊爆料內容指出，高嘉瑜與男友去開房間，原PO表示是錯誤的資訊，因為林秉樞是長期住在飯店的，一直以來都是高嘉瑜開車去找男生，「去飯店的這段期間，高立委的人身都是自由的，都可以自行駕車入住，自行駕車離開去跑行程了，怎麼會是被拘禁軟禁？如果我是家暴受害人，我怎麼可能還在家暴後還自己跑去飯店找加害者？」

▲知情人士爆料。（圖／翻攝自PTT）

另外，林秉樞母親近日過世，上禮拜在台北舉辦告別式，高嘉瑜全程參與外，前男友馬文鈺也有到場，但並不是捻香獻花獻果，而是去現場鬧場，「到處發傳單給來致意的林男親友，傳單基本上就是在污辱林男，說林男是渣男」。

對於馬文鈺鬧場的舉動，原PO表示，「我就問高立委，你的前男友小馬馬文鈺，是不是你名下的幕僚？是不是領公費的助理？你前男友領公費真的有在上班嗎？你的助理去人家家長告別式鬧場？這樣對嗎？」原PO最後強調，「我這邊確實有掌握到一定的證據，才會寫這些，誰對誰錯留給大家評論」。

貼文一出後，立刻引起網友們討論，「八卦回來了」、「整個和早上的劇本不一樣耶」、「太精采了吧，果然都是要內鬥內行」。但也有人質疑此篇文的真實性，「平衡報導很好，但是證據？至少貼個傳單」、「有傳單你就拍一張給大家看，沒有就是造謠」、「現在告別式都有錄影吧？如果前男友來鬧場應該會被拍下來？發傳單的話更會被保留下來，直接公佈影像和傳單不是更好」。

事後，原PO也更新貼上告別式當天，馬文鈺發送的傳單紙，「證據不是只有這張傳單，包括雙方對話截圖、事主親筆信都有，真的丟出來難看的不會是我，我只是陳述我看到的」。

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