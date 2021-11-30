罕見恐怖負壓奪命！不知水還沒流光　工人切割管壁被吸入慘死

記者鄧木卿／台中報導

台灣自來水公司中區工程處今天辦理台中鐵路綠空廊道備援送水管工程時，1名50歲曾姓工人在切割管壁時，不知管內自來水還沒流走，一經切開，人就馬上被管內負壓吸進去，曾男無明顯外傷，耳鼻流血，送醫不治。勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心正在處理，如查有違反職業安全衛生法部分，將予以停工改善，並處3萬元以上至30萬元以下罰鍰。

▲▼工人切割管壁時，被管內負壓吸入慘死。（圖／民眾提供）

台灣自來水公司今天上午9點起同步進行四項工程，包括更新改善鯉魚潭廠原水站送水管2600公釐蝶閥、配合中區工程處台中綠空廊道備援1000公釐送水管改接工程、鯉魚潭水庫輸水隧道檢修工程，及三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程，因此停水至12月2日上午8點，長達47小時，高達19多萬戶受到影響。

承包人員上午在潭子區人和路及中山路三段路口，進行台中鐵路綠空廊道備援送水管工程時，1名曾姓工人11點半要在管頂開孔切割敲除管壁時，突然遭管內負壓空氣吸入，人員昏迷，送豐原署立醫院急救，12點35分急救無效。

據了解，整條管線工程分成好幾包，工人們在高處切割管壁銜接新管時，不知低處還有水流，才會在切割開後馬上就因負壓被吸進管內。

台中市勞動檢查處表示，本案是國創工程股份有限公司承攬台灣自來水股份有限公司中區工程處「台中-鐵路綠空廊道備援送水管(一)之一」，勞工曾炳源（新竹縣人，50歲）進行自來水新舊管線連接作業時，曾員於切管時遭負壓水管吸入致死，經救護車送醫無效死亡。

本案已由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心處理，如查有違反職業安全衛生法部分，將予以停工改善，並處新臺幣3萬元以上至30萬元以下罰鍰。另同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷，且本處亦將本案列為防災宣導案例。