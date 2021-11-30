莫德納執行長一句「現有疫苗抗Omicron效力降」　美股期指急殺630點

▲莫德納執行長班塞爾表示，現有疫苗可能很難對抗Omicron病毒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）接受媒體訪問時表示，現有疫苗可能很難對抗新出現的Omicron變種病毒，需要幾個月的時間才能研發並大規模生產出新的專門疫苗。結果此話一出，美國道瓊期指從原先下跌不到百點，立刻下殺近630點。

根據英國《金融時報》報導，班塞爾在訪問時指出，Omicron病毒的刺突蛋白攜帶多達32種突變，而且迅速在南非傳開，代表著現存的疫苗到了明年就可能需要進行修改，製藥公司可能需要幾個月的時間，才能研發並大規模生產出專門對抗變種病毒的疫苗。

班塞爾說，「我認為這是一次實質性的損失，我只是不知道有多少，因為我們需要等待數據，但所有我談過的科學家都說『這肯定不好』。」他表示，科學家擔心的是，Omicron病毒的50個突變中，有32個在刺突蛋白上，而這也是現存疫苗所著重的地方，藉此增強人體免疫系統以對抗新冠病毒；而多數科學家也認為，這種高變異的病毒在一兩年內不會出現。

班塞爾指出，關於現有疫苗對抗Omicron病毒的數據會在兩個星期內公布，而莫德納還需要幾個月的時間才能大規模生產針對Omicron病毒的疫苗，並建議在這段期間，應該加速替老年人和高風險族群施打加強針。

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