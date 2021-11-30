法國半年內創2歷史紀錄　蔡英文：國會兩院都通過友台決議

▲法國半年內國會兩院都通過友台決議，總統蔡英文特別發文表達感謝。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

法國國民議會29日以壓倒性的票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議。對此，總統蔡英文表示，法國國會兩院在半年之內，都首度通過友好台灣決議的歷史紀錄。

法國國民議會29日以壓倒性的票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議。內容上，包括肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，認為台灣被國際組織排除在外，危害國際社會的利益。

同時，決議也肯定法國政府持續支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，呼籲法國政府持續採取具體行動協助台灣國際參與。

此外，法國外交部國務部長Jean-Baptiste Lemoyne也當場重申法國政府支持台灣有意義參與國際組織的一貫立場。

對此，蔡英文透過臉書表示，她要感謝法國不分朝野黨派，以實際行動支持台灣的國際參與。她說，這不僅是法國國民議會首度通過支持台灣參與國際組織決議，今年五月法國參議院 也首度通過支持台灣國際參與的決議，創下法國國會兩院在半年之內，都首度通過友好台灣決議的歷史紀錄。

蔡英文說，再次感謝法國朋友跟台灣站在一起，這段時間也看到，越來越多國家表達支持台灣的國際參與，我們要繼續努力，把握機會，讓台灣與世界接軌。

▲法國國民議會院會審查「友我決議」影片。（影／取自Taiwan en France臉書粉專）