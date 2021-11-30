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「59.4萬劑即期AZ」到期了！指揮中心曝還剩3千劑：預計今會打完

▲▼11/1指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲莊人祥說今天到期AZ還有3000劑，預計今天會打完。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

11月初有59.4萬劑AZ疫苗到貨，不過效期僅20多天 ，引起各界議論，中央流行指揮中心今（30日）表示，11月30日到期的AZ到昨晚還有3000劑，預計今天會打完。

指揮中心11月6日提到，有59.4萬劑AZ抵達，並說明去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已約712萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第十三批59.4萬疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2021年11月30日。

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這批即期AZ當時引發不小討論，有醫師開酸即期疫苗是快臭酸的陽春麵，但也有醫師認為採購疫苗不能當網購，想退貨就退貨。而今日在指揮中心記者會上，有媒體詢問即期AZ還剩多少？發言人莊人祥指出，到昨晚還有3000劑，今天會打完。

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