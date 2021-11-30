美國評估全球軍力部署 　「強化關島澳洲基地」抗衡中國

▲美軍航空母艦「卡爾文森號」和提康德羅加級導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」11月穿越南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國一名高階國防官員今天表示，五角大廈將聚焦強化關島和澳洲基地，以讓美軍有更好準備抗衡中國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些行動是由美國國防部的全球軍力部署評估所推動，總統拜登上任後不久隨即在2月要求國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）做此評估。奧斯汀3月展開行動，評估結果屬機密，但一位高階國防官員提供一些相關細節。

負責國防政策的副次長卡爾林（Mara Karlin）今天在簡報會上說，拜登「最近批准」奧斯汀在全球軍力部署評估中的調查結果和建議。《法新社》報導，她告訴媒體，這項評估「指示與區域盟國和夥伴進一步合作推動相關計畫，以助於區域穩定及嚇阻中國潛在軍事侵略和北韓威脅」。

▲中國解放軍。（圖／路透）



聚焦印太抗衡中國



這位高階國防官員表示，印度太平洋地區是一大焦點，因為奧斯汀強調「中國是步步進逼的挑戰」。CNN報導說，拜登政府將抗衡中國視為主要外交政策重點，時機就在美國與北京當局緊張關係升高的時刻，尤其是有關台灣的議題，而且五角大廈高層先前已對中國致力於軍事升級和現代化公開表示擔憂。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上月表示中國成功測試一枚極音速飛彈，並將此形容為「 十分接近」史普尼克（Sputnik）時刻。史普尼克是蘇聯於1957年發射的第一顆人造衛星，蘇聯因而在冷戰時期的太空競賽中處於領先地位，震撼西方世界。

卡爾林表示，為抗衡中國，評估報告指示美國國防部加強「關島和澳洲基礎設施」，並將「太平洋島嶼的軍事建設」列為優先要務，以及「為軍事合作活動尋求更大區域准入」。

卡爾林在簡報會上說，「在澳洲，大家會看到新輪替戰鬥機和轟炸機部署，也會看到地面部隊訓練和加強後勤合作，而且在更廣泛的印度太平洋地區，大家會看到各種基礎設施改進。」她說，在關島、北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和澳洲，機場以及燃料和彈藥儲存設施也將升級。

這位官員說，全球軍力部署評估也指示美國國防部「減少」世界其他地區的部隊和裝備數量，以便擴大關注印太地區，讓印太地區備戰得以強化和行動得以增加。

加強嚇阻俄羅斯侵略



關於俄羅斯，美國國防部婉拒提供有關全球軍力部署評估報告如何指示美軍準備因應俄方威脅的具體資訊。這位官員說，從大體上說，評估的目標之一是「重新建立戰備標準」，以便美軍「在危機出現時能夠靈活應對」。

卡爾林還說，美軍會「加強可恃戰力的嚇阻力對抗俄羅斯在歐洲的侵略，並讓北大西洋公約組織（NATO）部隊能夠更有效運作」。

▲美軍在阿富汗執行撤離任務。（圖／路透）

強化中東夥伴部隊能力



至於中東，評估報告指示美國國防部「持續支持擊潰伊斯蘭國（IS）行動」，目前美國在伊拉克和敘利亞駐軍，並繼續致力在這些國家強化「夥伴部隊能力」。但整體來說，卡爾林表示評估報告指示奧斯汀「對中東的持久軍力部署要求進行更多分析」。

這位官員表示，阿富汗未被正式列入全球軍力部署評估，因為另有國家安全委員會領導的程序正在評估美國未來在當地的動向。

卡爾林說，總體而言，美國在彙整評估時，曾與盟國和夥伴進行「大約75次磋商」，其中包括北約盟國、澳洲、日本、南韓以及中東和非洲12個以上夥伴。

這位官員表示，評估報告也不包括核武、太空和網路等「功能性能力」，因為這些議題是由其他部門具體評估。

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