加拿大Omicron病例攀至5宗！魁北克也失守　病毒全從「1國家」輸入

▲加拿大目前已出現5宗自奈及利亞輸入的Omicron病例。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

加拿大首都渥太華（Ottawa）29日再發現2宗Omicron病例，而第一大省魁北克（Quebec）也在當天出現首宗Omicron確診病例，讓加拿大的Omicron總病例數上升至5宗。當局指出，新增的5宗Omicron病例都有奈及利亞旅遊史，政府也在持續追蹤所有高風險接觸者。

綜合加拿大媒體報導，渥太華在28日出現2宗Omicron病例後，隔天又有2名自奈及利亞入境的旅客感染Omicron病毒，讓渥太華的Omicron病例上升至4宗。

當地公共衛生部的衛生醫療官埃奇斯（Vera Etches）指出，這4個病例彼此無關，且當局已遵循聯邦指導，要求4人進行隔離，目前沒有跡象顯示Omicron已在渥太華本土傳播，但當局仍在持續追蹤所有高風險接觸者。

魁北克省也在29日通報首宗Omicron病例。當地衛生部長杜貝（Christian Dube）指出，這名患者與渥太華的病患一樣，都曾前往奈及利亞，而政府也在確定Omicron進入魁省的確切時間。

目前加拿大的新冠總確診病例達179萬8515宗，其中有5人感染Omicron。該國至今已打出了逾6000萬劑新冠疫苗，不過為了防堵Omicron，當局還是希望未接種的人群盡快施打疫苗。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast