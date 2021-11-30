境外生單日再大增9例確診　校園累計總數達903例

▲境外生單日大增9例確診、累計181例 。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情穩定，連續25天本土無新增個案，但新變異病毒「Omicron」卻讓國際疫情產生變數，根據教育部今（30日）公布最新統計資料，截至昨天為止，各級學校新增9例確診個案，全部都是境外移入，追平有統計記錄的7個多月來新高，也讓境外學生累計確診數達到181例，全國校園累計總數也達到903例。

由於疫苗施打普及與邊境管制得當，台灣本土疫情穩定，但近期因為南非發現最新變種病毒「Omicron」，引發各國擔憂，紛紛針對南非一些國家旅客「關閉邊境」，日本首相岸田文雄更宣布，今天（30日）0時重新關閉邊境，停止外國人入境。

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▼境外生單日大增9例確診、累計181例。（圖／教育部提供）

根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到903例，較前一天新增9例，全部都是境外生，單日新增9例，追平創下4月20日有統計紀錄、也是7個多月來新高紀錄，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到181例，其中境外移入大專校院學生161例，境外移入高中生18例，國中生、國小生各1例。

另在本土確診學生數部分，則仍維持722例，已經超過一個月（10月27日至今）沒有新增個案，其中212例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。