隱藏版美食+1！超商悄賣「鼎王麻辣蛋」　全台21門市搶先吃

▲超商隱藏版美食「鼎王麻辣蛋」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣變冷，總是忍不住想衝火鍋店、拉麵店來碗熱湯暖胃，尤其麻辣口味冬天吃最對味，就有超商看準商機找來人氣麻辣火鍋店「鼎王」合作，將茶香十足的茶葉蛋首度變身麻辣口味「鼎王麻辣蛋」，光是聞著就飄著濃郁辣香，大口咬下舌尖則竄出麻感，明（1）日於全台21門市搶先開吃。

▲▼鼎王麻辣蛋香氣十足，大口咬下還有麻辣感。



繼吃得到甘梅地瓜、炳叔烤玉米後，全家再度推出超強隱藏版美食「鼎王麻辣蛋」，選用人氣火鍋店鼎王的經典麻辣鍋湯底調味，再放進一顆顆國產雞蛋，讓每一顆蛋都香麻入味，大口咬下瞬間暖胃又暖身，12月1日起於全台21間門市搶先賣。

另，愛吃經典款茶葉蛋的民眾也快筆記，12月1日起至28日凡購買指定飲品「加1元就送茶葉蛋」，包含FamilyMart Collection綠拿鐵、牧場直送鮮乳，以及義美豆奶紅茶、義美無加糖燕麥全豆豆奶、桂格顆粒豆漿燕麥共5款。

▲全台21門市搶先開賣。

▲7-11限定喝GODIVA熱巧克力回來了。

除外，7-11連5天推出的「GODIVA熱巧克力」也宣布重磅回歸，今年可是特意推出全新「馬達加斯加香草熱巧克力」口味，在濃郁熱可可裡頭加進了馬達加斯加單一產區香草莢，增添濃醇奶香香氣，明（1）日起於全台7-11限量登場。特別的是，今年的熱巧克力不僅搭配以大地色為主的全新杯身設計，還有只送不賣的超可愛「GODIVA迷你造型杯塞」，一共2款且可重複使用。

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