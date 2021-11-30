歐洲首次！法議會壓倒性通過挺台決議案　駐法代表：內心激動無法言喻

▲法國國民議會。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

法國國民議會今天以39票贊成、2票反對、3票棄權通過支持台灣參與國際組織決議案，雙方激烈交鋒，政府代表則重申支持台灣。法國上下兩院今年皆通過挺台決議。駐法代表吳志中表示，這是一個臺法關係的歷史時刻，法國國民議會以壓倒性多數通過支持臺灣參與國際組織的決議案，「這是歐洲大國的首次！」

經過兩小時辯論， 法國議會通過「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案，除不屈法國（La France insoumise）外，其餘政團也呼籲政府以外交手段支持台灣參與國際。辯論過程正反雙方多次互相大聲反駁，氣氛一度緊張。共產黨民主共產左派（Gauche démocrate et républicaine）則意外投下棄權票。

吳志中表示，經過近兩小時的激烈辯論，法國國民議會以壓倒性多數通過支持臺灣參與國際組織的決議案，這是歐洲大國的首次、也是一個臺法關係的歷史時刻，「白了頭髮，高了血壓，外交部同仁團隊無數的努力，內心的激動是無法言喻。」

吳志中指出，法國疫情增溫，再加上國會已經進入2022年總統與國會大選的脈動，議員的出席率不高，因此決議案通過的數字沒有法國參議院決議案的304比0的漂亮，但是成案時也有183國會議員聯署支持，且法國外交部國務部長Lemoyne也表達法國政府支持決議案的立場，「最重要的是，這是歷史上的首次法國參眾兩院同時以壓倒性多數通過決議案支持臺灣。」

吳志中表示，法國國會議員一任5年，2022年即將進行改選。這四年半以來，法國國會總共提了近300個決議案，有大約50案得以進行審查，最後只有三十多個案子得以通過。支持臺灣的決議案，在總統與國會即將改選及通過困難的背景之下仍然得以獲得支持，「內心真的只有感謝這些熱情的法國國會議員。」

吳志中指出，兩個小時的辯論中，如同臺灣的立法院，是有南轅北轍不同意見辯論及互相咒罵，支持的法國議員，尤其是外委會主席Jean-Louis Bourlanges熱情支持臺灣，Frédérique Dumas說“我就是臺灣，Je suis Taïwan!"，「氣氛熱烈到，最後本來預計要投反對票的法國共產黨竟然轉成投棄權票！」