400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真　Delta後現蹤全吻合

▲法國星象家諾查丹瑪斯早在400年前就預言了Omicron的出現，此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

有著「神鬼先知」美譽的法國星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus），雖然早在1566年就已離世，但他所撰寫的預言書《諸世紀》（Les Centuries，原名《百詩集》）卻因多次成功預言歷史大事而流傳至今。最近，在新變種病毒Omicron爆發後，其信徒又在著作中發現，原來諾查丹瑪斯早在400多年前就已預言Omicron的出現，讓這位預言家的神奇軼事又添一椿。

▲諾查丹瑪斯早在400年前就曾在著作中提及Lambda、Kappa、Delta和Omicron變種病毒。（圖／翻攝自Jessica Adams官網）

澳洲占星學家亞當斯（Jessica Adams）最近在個人網站透露，她在翻閱諾查丹瑪斯的《諸世紀》時，發現諾查丹瑪斯早在1555年就曾提過變種病毒「Lambda」和「Kappa」，就連傳染力極強的變種病毒「Delta」和「Omicron」的接連爆發也曾被提及。

亞當斯指出，諾查丹瑪斯在書中寫道，「兩條閃亮的魚將在雙魚座相遇」，而亞當斯認為，這顯然是一種占星術的線索，還舉以英國首任皇家天文學家佛蘭斯蒂德（John Flamsteed）的畫《雙魚座》來佐證自己的想法。

▲亞當斯舉英國天文學家佛蘭斯蒂德的畫《雙魚座》為自己的說法作證。（圖／翻攝自維基百科）

亞當斯表示，「Delta和Omicron都是雙魚座裡的星星，因此諾查丹瑪斯可能早就推算出Delta和Omicron病毒會接連爆發，因此才以如此隱晦的方式記錄下來，以避免宗教認為他的預言是巫術，對他進行制裁」。

雖然亞當斯的說法只是個人臆測，不過諾查丹瑪斯也確實有過不少預言，巧合地與歷史大事相對應。過去，他曾準確預測了法國國王亨利二世之死、法國大革命、希特勒崛起、911事件等大事，就連2019年底爆發的新冠病毒也被精準預言，讓人嘖嘖稱奇。

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