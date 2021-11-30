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台灣人口去年首度生不如死　《婚禮歌手》請試管名醫破解不孕癥結

▲茂盛醫院協助「婚禮歌手」節目拍攝，呼籲年輕夫婦要把握黃金「孕」勢。（圖／茂盛醫院提供）

▲茂盛醫院協助《婚禮歌手》節目拍攝，呼籲年輕夫婦要把握黃金「孕」勢（下同）。（圖／茂盛醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

去年台灣新生兒人數首度呈現「生不如死」，子女數排名也在全球墊底，加上普遍晚婚晚生，少子化成嚴重國安問題，東森電視新節目《婚禮歌手》特別安排新婚夫婦至全國孕育最多試管寶寶的茂盛醫院，由不孕科醫師解答關於生育的諸多疑問；院長李茂盛呼籲想結婚的民眾要做「五查三早」的生育檢查，檢測結果不佳應把握時機，尋求有經驗口碑的生殖中心協助。

李茂盛指出，預估今年度新生兒出生數應會跌至16萬以下的新低，並取代南韓成為世界倒數第1名，平均子女數僅1.07；他與李俊逸、林秉瑤、游姿寧等多位資深不孕科醫師在東森實境節目《婚禮歌手》中，為新人提供專業醫療諮詢，希望透過藝人黃子佼、Lulu（黃路梓茵）有趣輕鬆的主持方式，帶給國人正確的生育知識，為減緩台灣少子化盡一份心力。

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有鑑於台灣每7對夫婦就有一對不孕，故行政院7月1日開始力推「擴大試管嬰兒補助方案」，約有2.8萬對夫婦可受惠，李茂盛預估可帶來5000名試管寶寶；但赴茂盛醫院申請者仍以36至40歲族群的4成佔比最多，31至35歲與41至45歲的佔比相當，各約2成5至3成，26至30歲者佔比則最少，他鼓勵新人們早生早好，並多加利用行政院補助方案。

▲茂盛醫院協助「婚禮歌手」節目拍攝，呼籲年輕夫婦要把握黃金「孕」勢。（圖／茂盛醫院提供）

李俊逸則呼籲，女性最適合懷孕年齡為25至30歲，30歲以下夫婦透過試管技術的懷孕率最高；至於超過1年沒避孕也沒懷孕的夫婦，或是35歲以下者半年後沒懷孕，都要儘快做家族史、男性精液精蟲（如精蟲穿透力分析）、女性卵巢功能（如AMH檢測），以及輸卵管攝影、荷爾蒙及黃體功能檢查等「孕前五查」，及早掌握到不孕可能性、尋求生殖機構協助，也能及早享有政院補助。

李俊逸提醒，各縣市政府大多有補助新婚夫妻接受「婚後孕前」健康檢查，台中市更是給予全額補助，另有「育兒檢查」也能了解男女雙方的生育功能；因不孕主要是女性年紀較大導致卵子質量不佳所致，所以女性施做不孕檢測更為重要，只要先抽血檢驗2H數值：AMH（卵巢的賀爾蒙數值）和FSH指數（濾泡促進激素），即可準確評估卵巢狀況，他建議成年女性每2至3年檢查一次。
 

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