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運動族群聰明補充蛋白質　銀髮族增加肌力與健康

▲輔大與業者舉辦論壇，提供正確補充觀念，場面熱絡。（圖／輔大提供）

▲輔大與業者舉辦論壇，提供正確補充觀念，場面熱絡。（圖／輔大提供）

生活中心／綜合報導

隨著運動族群急劇增加，老年人口增長臺灣已經是高齡化社會，輔仁大學邀請國內食品及營業界首席專家群及相關業者齊聚，用專業的角度交流對蛋白質補充議題的新穎資訊，並以「高齡蛋白質補充與飲食質地修飾」、「運動補充蛋白質與飲品應用」、「蛋白質加工應用與特殊營養蛋白」三大主題進行分享。

輔仁大學科研產業化平台舉辦「優質營養食品之加工與應用產學論壇」，於110年11月19日在國璽樓國際會議廳舉行，江漢聲校長開幕致詞時表示醫院裡有很多患者需要有對應的餐點作為營養補給，如果適口性不好，患者不太願意吃，這時候食品科學就顯得非常重要。因此現場除了邀請到重量級講者，另有數家優質食品、營養相關廠商設立攤位，提供豐富多元的諮詢討論。

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首場專題演講特別邀請到中研院生物醫學科學研究所潘文涵特聘研究員主講，潘特聘研究員長期關注高齡長者營養探討健康飲食關鍵，分享高齡長者蛋白質需求在量與質的省思，與長庚科技大學保健營養系邱麗玲副教授、美商賀寶芙北亞區政府事務部林佾德處長，共同探討高齡長者蛋白質補充與飲食修飾，此主題分享能幫助長者們吃對食物，維持年長者肌力與健康。

不僅身體要補充正確的營養，運動也是很重要的一個環節；東京奧運賽事中，有眾多出色運動員都來自輔仁大學，包括「舉重女神」郭婞淳、桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜等，第二場專題演講邀請到臺北市立大學運動科學研究所郭家驊特聘教授兼院長，與國立體育大學運動科學研究所黃啟彰特聘教授兼研發長，呈定企業食品應用實驗室暨食品法規部劉曉卉經理，共同分享探討，運動後如何補充蛋白質與飲品應用，提升營養與免疫力，並提供運動員正確飲食觀念與健康把關。

最後，以特殊營養蛋白質例如植物性蛋白等為主題，邀請輔仁大學食品科學系謝榮峯教授、嘉義大學食品科學系楊懷文教授、益富實業陳明慧博士壓軸演講，分享在此領域中的創新應用及技術。

此次論壇之目的為促進學研單位與產業界進一步合作，加速知識與技術的產業應用，主辦單位輔大科研產業化平台期望與會貴賓都能收穫滿滿，並藉由論壇之資訊分享，鏈結學產，共創優質營養食品的開發與應用，並同時從醫學、營養等方面進行產品設計，為民眾健康長壽把關。

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