中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

▲南投縣銀髮人才服務據點將於11月24日在南投市開幕。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣向超高齡社會逼進中，而中台灣第1個、全國第4個實體的「銀髮人才服務據點」將於南投縣設立，縣政府指出，該據點專門針對55歲以上或退休欲再就業的「銀髮族」求職者提供服務、量身打造職缺，開發彈性工時和臨時性、季節性、短期性、部分工時等非典型工作就業媒合機會，也提供各種就業、職訓課程與諮詢服務。

縣府指出，南投65歲以上人口佔全縣人口19.2%，而依據聯合國定義，突破20%就進入超高齡社會，為因應時代趨勢，特別開辦「銀髮人才服務據點」，已於11月2、9日分別辦理青銀合作教育講座、銀髮人才就業促進講座及職場參訪，藉此幫助銀髮族重新找到方向、拋開過去經驗及限制，重新盤點自己所擁有的優勢並重新獲得自信心。

縣府表示，該據點除提供銀髮族各種勞動法令及職涯發展諮詢服務，並會不定期辦理就業促進活動及訓練課程，同時希望促進雇主聘僱專業銀髮人才，傳承技術及經驗，及推廣世代交流及合作等。

南投「銀髮人才服務據點」將在11月24日（週三）於南投市台灣銀行對面（南投市復興路98-3號）正式成立，縣府歡迎有就業需求及僱用銀髮族意願的求職者及企業，至該據點或撥打連絡電話（049-2245580）洽詢，盼銀髮族透過就業協助開創職涯第二春。



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