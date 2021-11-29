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《原子習慣》連3年榜首！2021電子書排行出爐　BL小說首進百大榜

▲▼Readmoo讀墨電子書公布2021年度百大暢銷榜、閱讀榜，並分析類型佔比。（圖／讀墨電子書提供）

▲Readmoo讀墨電子書公布2021年度百大暢銷榜、閱讀榜，並分析類型佔比。（圖／讀墨電子書提供）

記者林育綾／綜合報導

Readmoo讀墨電子書公布2021年度百大暢銷榜、閱讀榜，其中《原子習慣》從2019年至今，第3年蟬聯王座；而搭上Neflix 話題神劇，影視相關原著小說如《后翼棄兵》、《斯卡羅》原著《傀儡花》等也攻佔暢銷榜；另BL類型《我的鄰居有陰陽眼》則是第一本闖入讀墨年度百大的輕小說。

繼先前誠品書店公布「2021年度TOP 10暢銷榜」後，如今也有Readmoo讀墨電子書公布 2021 年度百大暢銷榜、閱讀榜，《原子習慣》、《致富心態》包辦兩榜第一、第二名。而從書籍類型上，文學小說、漫畫、影視相關作品，佔據暢銷榜大半，閱讀榜中甚至有高達46本為文學小說。

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▲▼書籍《原子習慣》。（圖／方智出版提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲《原子習慣》連續3年蟬聯王座。（圖／方智出版提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Readmoo提到，疫情期間許多人養成閱讀習慣，調劑身心；另外實體書展和動漫展取消，出版社也積極面對讀者需求和消費方式的改變，即時增加各種線上主題展，再加上讀墨動漫閱讀馬拉松活動的推波助瀾，幾部大作像是《鬼滅之刃》、《藍色時期》、《進擊的巨人》都毫無意外地上榜。

此外還有才上市一個月就拿下暢銷榜53名的十八禁輕鬆漫畫《T子％％走》，後勢相當值得關注；而BL類型《我的鄰居有陰陽眼》更是第一本闖入讀墨年度百大的輕小說。

文學小說再次回到暢銷榜最熱門類型，共有35本入榜，包括推理、科幻、療癒、恐怖等，還有不少影視主題，如《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》原著《傀儡花》，話題神劇《后翼棄兵》原著小說、橫掃全球票房的《沙丘》也都有不錯的銷售表現。

▲▼《后翼棄兵》（The Queen`s Gambit）。（圖／劇照）

▲搭上話題神劇熱潮，如《后翼棄兵》原著小說等也進入暢銷榜。（圖／劇照）

閱讀榜更可以看出讀者藉閱讀抽離現實生活的現象，不僅有高達46本文學小說入榜，推理/犯罪、奇幻/科幻的通俗小說類型，更占去6成之多。日本推理大師橫山秀夫的《64》、《北光》分別拿下閱讀榜第4、第12，相當受讀者歡迎；法律驚悚小說家史蒂夫．卡瓦納則以艾迪．弗林系列共4本進榜，成為閱讀榜中入榜數最高的作家。

而延續2020年的理財熱潮，2021年商管理財書籍仍是暢銷、閱讀榜上的第二大類型。有趣的是，讀者對《原子習慣》的熱愛長年不墜，賣得多，看得也很認真，拿下兩榜王座。

擠進本年度暢銷榜的商管書籍中，包括《窮查理的普通常識》、《投資最重要的事》《富爸爸，窮爸爸》、《習慣致富》、《有錢人想的和你不一樣》等多本，有超過一半都是2020年榜上的老面孔，且多為投資心法與思維類型。

▲《致富心態》帶著零經驗的新手學習理財，搶進暢銷榜前3大。

對比之下，《致富心態》和《灰階思考》就顯得更加亮眼，不僅年初就以空降之姿搶進暢銷榜前3大，並穩定銷售；甚至《致富心態》更一度與《原子習慣》拉鋸，直到最後一刻，才確定由《原子習慣》蟬聯榜首。

今年新上榜的書籍主題類型則以管理、工作心法為大宗，包括《雜訊》、《無限賽局》、《零規則》、《原則》等書，顯示如何在變動的環境下，穩定心態、看清局勢，仍是讀者關注的主題。

＊參考資料：讀墨2021年度暢銷百大2021年度閱讀百大

另誠品書店在日前公布2021年度TOP 10暢銷榜，觀察發現「投資自我」提昇理財能力、心靈富足，成為全台讀者普遍的想望，其中摩根豪瑟《致富心態》帶著零經驗的新手學習理財，成為暢銷榜第1名；另Podcast人氣節目股癌製作人謝孟恭的《灰階思考》，以淺顯易懂的觀念提醒讀者理財應有多元開放的心態，也高居TOP2。

▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜，統計期間：2020/11/01-2021/10/31。（資料／誠品提供）

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