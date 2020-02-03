　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台北書展延期　3大線上書展登場先逛起來搶限定折扣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

線上書展（圖／業者提供）

▲2020台北國際書展因為武漢肺炎疫情而延期，但網路書店不受影響，線上書展照常登場，祭出數十萬本參展書籍，讓書迷在家安心逛。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，台北國際書展延期至5月7日至12日舉行，讓一票準備衝一波逛展的書迷們得再等等，但其實還有線上書展可以逛，樂天Kobo、博客來、讀墨電子書相繼推出線上書展，書籍、電子閱讀器皆祭出限時折扣，不用出門，在網路上就能安心逛，把年度好書一次買起來。

樂天Kobo開春線上書展將於2月4日至9日開跑，全站超過600萬本的中、外文電子書、雜誌，限時65折，電子書閱讀器也祭出超值優惠價，旗艦機Kobo Forma指定通路最高現折1600元，再加碼送2000元購書金，預期將可帶動電子書閱讀器一波買氣，業績可較上月成長兩倍。

線上書展（圖／業者提供）

▲樂天Kobo電子書閱讀器推出6天限定折扣。（圖／樂天Kobo提供）

博客來舉辦線上「國際書展」，時間長達近3個月，活動至4月9日，總數量超過30萬本書，全面1折起，參展商品滿1,000元現折100元之外，包括中文、外文、簡體書、雜誌、MOOK以及歷年最多8,000本電子書，依折扣深度推出4折以下、5折、7折、75折以上，還有本本現折100元超值套書專區。今年再加碼推出周末特談案型，即日起每週五到週一均有暢銷品66折限時特賣。

讀墨電子書線上國際書展從即日起至2月9日登場，主打全站滿3本以上75 折、單日限時超低價，更推出網頁每日登入簽到以及多重閱讀任務，完成者可獲得紅利點數或購書折扣等優惠。mooInk系列電子書閱讀器同樣有專屬特惠，尤其特別推出經典套組，mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器、10.3吋mooInk Pro搭配科奇幻大師勒瑰恩地海六部曲，最低優惠價7,999元；搭配尼爾・蓋曼《星塵》等10本小說，優惠價最低8,888元；每年深受讀者喜愛的儲值送mooInk系列活動，也將於未來幾週推出，儲值25,000元送mooInk Plus、50,000元送mooInk Pro。

ET快訊
大陸外交部向外求救！　迫切急需「口罩、防護服、護目鏡」
獨家專訪／武漢首批200人返台獨留他！確診台商回不來「燒11
教育部：大專院校統一延至2/25以後開學！陸生2/9後暫緩來
LIVE／200多名滯武漢台人今晚回台　疫情指揮中心說明最新
台灣武漢肺炎「增61例疑似通報」　累積1066例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鄭麗君自辦「小小書展」21本書單曝光！邀網分享私房選書

台北書展延期「艱難但正確的決定」　作家開書單支持：來買爆這些書！

作家取消來台、延期聲浪大！台北國際書展延至5/7舉行　2月串連各界鼓勵購書

快訊／武漢肺炎影響！台北國際書展延至5月7日舉行　預售票可延用

台北書展延期　3大線上書展登場先逛起來搶限定折扣

職場生存打通關必備閒聊技能　5招技巧教你贏得同事好感

小資族看過來！春節開工神器Galaxy Note10 Lite星願版「親民甜價」加持事業運

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

台北書展延期　3大線上書展登場先逛起來搶限定折扣

職場生存打通關必備閒聊技能　5招技巧教你贏得同事好感

小資族看過來！春節開工神器Galaxy Note10 Lite星願版「親民甜價」加持事業運

口罩追追追！抗議事件＋疫情爆發　1月香港擠下日本　成為主要出口地

艾莉絲「二胎著床低」走一步子宮就抽一下　搭車晃動就嘔吐：後期都躺床上

【廣編】美國「街拍攝影先驅」Vivian Maier！巡廻全球近百件經典　攝影展5/2首登台

義大利禁飛令暫有解　華航：今恢復羅馬-台北航班、不影響財務

高市48年「奪命地下道」填平　房仲：不構成房價利多

如何改掉愛拖拉的壞習慣？　專家：採取「即刻執行主義」

中捷公司今全面接管捷運綠線　力拚年底通車營運

桃園男師性騷女同事、畢業生！還向學校「討202萬」…學生見對話傻眼：被盜了吧

NOVA情報誌／LG G8X ThinQ Dual Screen　創新雙螢幕迎囍「鑑」客

最浮誇2歲生日趴！　9億辣媽為女蓋遊樂園「巨型溜滑梯、旋轉飛椅」網看傻

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

消費熱門新聞

開工神器！Galaxy Note10 Lite甜價加持事業運

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

過敏人：原來這才是真正純淨的空氣

兒時滋味不敗！2019年「零嘴王」大公開

職場生存打通關　上班族必備閒聊技能

常見消毒產品該如何選擇?

武漢肺炎台灣出現病例！4大超商防疫備戰

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

Sony A9G完美還原絕美景致

民眾：口罩跑8間店一個都買嘸

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

更多熱門

相關新聞

大掃除清舊書　斷捨離順便賺紅包

大掃除清舊書　斷捨離順便賺紅包

大掃除清出的舊書別急著拿去回收，網路書店TAAZE讀冊生活推出「新春舊換金」活動，不看的二手書整理出來，轉賣後可以再賺一筆紅包。而根據平台調查，2019年有近百位賣家一年內的首賣收入破萬元，二手書年度總銷售量亦超過百萬冊，上架完銷率高達85%，是自2017年以來，連續3年二手書年銷量破百萬冊。

年末大掃除　捐出二手書送你電子書

年末大掃除　捐出二手書送你電子書

雙12精選　1212元玩濟州島還買1送1

雙12精選　1212元玩濟州島還買1送1

最狂購書王　一口氣買1744本電子書

最狂購書王　一口氣買1744本電子書

最強商管書　穩坐電子書百大暢銷榜首

最強商管書　穩坐電子書百大暢銷榜首

關鍵字：

樂天Kobo博客來讀墨電子書線上書展

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

巨乳大隻馬激似Hebe　網友狂朝聖

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面