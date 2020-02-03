台北書展延期　3大線上書展登場先逛起來搶限定折扣

▲2020台北國際書展因為武漢肺炎疫情而延期，但網路書店不受影響，線上書展照常登場，祭出數十萬本參展書籍，讓書迷在家安心逛。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，台北國際書展延期至5月7日至12日舉行，讓一票準備衝一波逛展的書迷們得再等等，但其實還有線上書展可以逛，樂天Kobo、博客來、讀墨電子書相繼推出線上書展，書籍、電子閱讀器皆祭出限時折扣，不用出門，在網路上就能安心逛，把年度好書一次買起來。

樂天Kobo開春線上書展將於2月4日至9日開跑，全站超過600萬本的中、外文電子書、雜誌，限時65折，電子書閱讀器也祭出超值優惠價，旗艦機Kobo Forma指定通路最高現折1600元，再加碼送2000元購書金，預期將可帶動電子書閱讀器一波買氣，業績可較上月成長兩倍。

▲樂天Kobo電子書閱讀器推出6天限定折扣。（圖／樂天Kobo提供）

博客來舉辦線上「國際書展」，時間長達近3個月，活動至4月9日，總數量超過30萬本書，全面1折起，參展商品滿1,000元現折100元之外，包括中文、外文、簡體書、雜誌、MOOK以及歷年最多8,000本電子書，依折扣深度推出4折以下、5折、7折、75折以上，還有本本現折100元超值套書專區。今年再加碼推出周末特談案型，即日起每週五到週一均有暢銷品66折限時特賣。

讀墨電子書線上國際書展從即日起至2月9日登場，主打全站滿3本以上75 折、單日限時超低價，更推出網頁每日登入簽到以及多重閱讀任務，完成者可獲得紅利點數或購書折扣等優惠。mooInk系列電子書閱讀器同樣有專屬特惠，尤其特別推出經典套組，mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器、10.3吋mooInk Pro搭配科奇幻大師勒瑰恩地海六部曲，最低優惠價7,999元；搭配尼爾・蓋曼《星塵》等10本小說，優惠價最低8,888元；每年深受讀者喜愛的儲值送mooInk系列活動，也將於未來幾週推出，儲值25,000元送mooInk Plus、50,000元送mooInk Pro。