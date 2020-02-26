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ＭooInk Pro 13募資即將達標　加碼優惠數量無上限

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▲Readmoo 讀墨電子書於上週舉辦 mooInk Pro 13 快閃見面會，一比一呈現 A4 文件的大小， 更貼近大量閱讀 A4 文件的需求。（圖／讀墨電子書圖羹）

▲Readmoo讀墨電子書的mooInk Pro 13募資即將達標。（圖／讀墨電子書提供）

記者姚惠茹／台北報導

全台最大電子書服務Readmoo讀墨電子書今（26）日宣布，今年2月初啟動的mooInk Pro 13 預購計畫，預購數量逼近800台，即將超越1000台的目標，因此Readmoo 讀墨電子書宣布增加優惠數量，讓讀者以最優惠價格帶回 mooInk Pro 13。  

mooInk Pro 13的最大特色就是可以完全取代A4列印，集資預購價19888 元，並在優惠期間推出前1000台加送專屬折疊保護皮套及《EMBA》電子雜誌一期，現在宣布即日起取消優惠數量限制，只要讀者在3月2日前手刀預購，即能立享優惠價及專屬超值贈品。

▲Readmoo 讀墨電子書於上週舉辦 mooInk Pro 13 快閃見面會，一比一呈現 A4 文件的大小， 更貼近大量閱讀 A4 文件的需求。（圖／讀墨電子書提供）

▲mooInk Pro 13呈現一比一A4文件的大小。（圖／讀墨電子書提供）

Readmoo讀墨電子書表示，mooInk Pro 13是回應讀者需求所誕生的產品，一比一呈現A4文件的大小， 更貼近大量閱讀 A4 文件的需求，包括論文、法條、雜誌，或批改報告、作業等。

Readmoo讀墨電子書指出，特別舉辦的快閃見面會中，也收到不少讀者的好評與殷切期盼，由於 mooInk Pro 13為一次性集資商品，未來將不會進行常態販售，團隊討論後決定回應讀者支持、加碼優惠，讓讀者在時限內皆能入手。

Readmoo讀墨電子書，原先計劃在一個月的時間，預購數量達1000台的目標，目前已經逼近800台，因此預計募資達標之後， Readmoo讀墨電子書將與合作夥伴啟動生產，最快今年7月就可以陸續出貨。 

▲Readmoo 讀墨電子書於上週舉辦 mooInk Pro 13 快閃見面會，一比一呈現 A4 文件的大小， 更貼近大量閱讀 A4 文件的需求。（圖／讀墨電子書提供）

▲Readmoo讀墨電子書上週舉辦mooInk Pro 13快閃見面會。（圖／讀墨電子書提供）

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