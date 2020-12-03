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近年必讀書單TOP 1　攻下年度閱讀暢銷榜、百大電子書榜2大冠軍

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博客來2020年度閱讀大解析（圖／博客來提供）

▲博客來2020年度閱讀大解析，公布「閱讀暢銷榜、電子書榜、暢銷作家」，《原子習慣》奪得年度閱讀暢銷榜、電子書榜雙料冠軍。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2020年進入尾聲，回顧這一年，在新冠疫情籠罩下，民眾宅在家裡的時間變多了，反倒推動電子書市有亮眼表現，博客來年營收更是上看2億，可望拿下「電子書」市場第一大通路，而在最新公布的2020年度閱讀大解析，去年出版的《原子習慣》依然很夯，不僅一舉奪下年度閱讀暢銷榜、電子書榜雙料冠軍，同樣也在樂天Kobo「2020年度百大暢銷電子書單」蟬聯榜首，連續兩年奪冠，成為近年的必讀書單TOP 1。

博客來3日公布「2020博客來閱讀報告」，除了《原子習慣》傲視群雄，今年翻譯作家TOP 1由首度進榜的吾峠呼世晴奪得，而她正是人氣爆紅《鬼滅之刃》的作者；年度翻譯作家TOP 2則由《屁屁偵探讀本》作者Troll拿下。華文作家方面，蔡康永以《蔡康永的情商課》系列作蟬聯榜首，商業理財熱門作者陳重銘躍升華文暢銷榜亞軍。

博客來2020年度閱讀大解析（圖／博客來提供）

博客來2020年度閱讀大解析（圖／博客來提供）

▲吾峠呼世晴首度進榜，以《鬼滅之刃》系列作品拿下今年翻譯作家TOP 1。（圖／博客來提供）

觀察今年的書市狀況，博客來指出，疫情影響全球局勢，也反映在出版品型態與書籍銷售上，讓漫畫、童書/青少年、商業理財，成為圖書業績高成長前3大類別。動漫神作《鬼滅之刃》，獲得全齡讀者青睞，帶動「漫畫」類成長超過2成，成為年度類型成長之冠。民眾出門時間減少，居家育兒需求大增，4大兒童閱讀學習新趨勢，今年童書晉升圖書第一大類。疫情衝擊全球經濟引發理財焦慮，各式投資理財書大幅進榜近年少見。

另外，博客來推出電子書服務已邁入3週年，今年更觀察到有買書的會員中每10位就有1位買過電子書；疫情無疑帶動強化了數位閱讀風氣，反映在海外購書需求特別明顯，購買會員數與營收皆翻倍成長，以港澳地區成長最多。

樂天Kobo也公布「2020年度百大暢銷電子書單」，最受青睞類別由商業理財書籍拿下冠軍，一共53本商業理財類書籍入選，其中又以投資理財書籍入榜最多，在Top10當中，就有3本入榜，包括上榜年度亞軍的《窮查理的普通常識》、季軍的《投資最重要的事》，以及排名第10的《投資金律》，顯示今年台灣投資氣氛旺盛，尤其在疫情之下，創造第二份被動收入，成為民眾共同追求的目標。

文學小說類別，也是讀者向來喜愛的閱讀類別之一，樂天Kobo指出，今年占比14%，排行第二。延續去年電視、電影改編著作帶動的話題與目光，改編為電影的《82年生的金智英》今年依舊榜上有名，熱播的影集原著《正常人》、《獵魔士》系列則是拿下排行榜第21名、64名69名。

長銷作家代表則為科幻驚悚大師布萊克．克勞奇，其知名著作《人生複本》年年進榜Top10，去年的新作《記憶的玩物》則也上榜百大第48名；華文推理鬼才陳浩基的《13.67》排名第46名、日本暢銷作家東野圭吾的《沉默的遊行》排名第89名，顯示科幻、推理小說仍是今年讀者情有獨鍾的類型，掀起一波推理熱潮。

值得特別一提，今年漫畫類別直接衝進類別暢銷第4，《鬼滅之刃》系列作一共8本入圍銷售百大，尤其在《鬼滅之刃劇場版 無限列車》在台上映後，也促進電子書全套漫畫收藏的買氣。

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