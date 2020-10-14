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Readmoo讀墨電子書發表新功能　「家庭帳號」、「會員等級」上線

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▲Readmoo讀墨電子書發表新功能　全新「家庭帳號」、「會員等級」上線。（圖／讀墨提供）

▲Readmoo讀墨電子書全新功能「家庭帳號」、「會員等級」上線。（圖／讀墨提供）

記者姚惠茹／台北報導

台灣繁體中文書上架數量最多的Readmoo讀墨電子書今（14）日宣布，適逢8週年慶，除了自9月底開跑的「報復性閱讀」系列活動，更發表包含「家庭帳號」、「會員等級」等重磅新功能，讓閱讀有更多可能。

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真表示，讀者的聲音一直推動Readmoo讀墨電子書持續開發新服務，並隨著越來越多讀者開始嘗試電子書，讀者也開始提出家庭共讀、相互借閱的需求，而這也是讀墨團隊開始投入開發「家庭帳號」的起點。

龐文真指出，Readmoo讀墨電子書的「家庭帳號」功能，鎖定親子客群，每一個家庭帳號，以2位大人加4位小孩為成員上限，除了2位成人可以彼此互借書籍，也可各自將書籍借予小孩，其概念如借閱實體書般，但每位家庭成員皆擁有獨立書櫃與劃線註記等閱歷，能共享書籍卻互不打擾。

▲Readmoo讀墨電子書發表新功能　全新「家庭帳號」、「會員等級」上線。（圖／讀墨提供）

▲Readmoo讀墨電子書執行長龐文真。（圖／讀墨提供）

龐文真說明，為了讓兒童可以專注閱讀，兒童帳號目前僅支援以mooInk 系列閱讀器閱讀，除了儘可能讓孩子減少接觸藍光，也可以讓家長透過家庭帳號，關注孩子的閱讀狀況，讓閱讀成為家庭活動的選項。

龐文真分享，Readmoo讀墨電子書也推出遊戲化的會員等級制度，讀者只要在網頁／iOS／Android App啟用會員等級後，系統將依閱讀行為、站上互動等活動，計算出各讀者所屬會員等級，未來將享更多秘密優惠或專屬功能。

▲Readmoo讀墨電子書發表新功能　全新「家庭帳號」、「會員等級」上線。（圖／讀墨提供）

▲Readmoo讀墨電子書。（圖／讀墨提供）

龐文真補充，今年雖然面臨到全球疫情威脅，但電子書銷售依然維持穩定成長，目前讀墨全站書籍總數逾13萬本，總會員數超越65萬，海外用戶比例也提升至近30％，截至9月底為止，全站閱讀時間已突破6500萬分鐘，而且全站閱讀時間及電子書營業額都已超越2019 年的全年數字。

龐文真強調，Readmoo讀墨電子書維持一貫的態度，專注於讀者的需求，持續透過軟、硬體更新，提升用戶體驗，今年以來已更新排行榜、購物車等介面，並推出動漫輕小說專館、mooInk Pro傳檔 App、贈送電子書兌換碼等功能。

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