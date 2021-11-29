「受600KM波羅的海之路啟發」　蘇貞昌：台灣2004年也大串連成功

▲行政院長蘇貞昌接見波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌29日接見「波羅的海三國國會友台小組主席及議員聯合訪問團」時表示，波羅的海三國的人民為表示不懼威權，努力追求自由民主的勇氣，曾經串連起長達600多公里的波羅的海之路，而台灣在2004年也從台灣頭到台灣尾串連成功（228百萬人手牽手護台灣），這是彼此相同精神價值的追求。

蘇貞昌致詞時表示，我們的國家之間雖然距離遙遠，但都追求民主、自由、人權、法治的普世價值，也都處於威權壓迫的第一線，我們之間都有同樣經歷過，被迫害與侵擾，但我們之間的人民，彼此間都不懼威權，彼此努力爭取自由民主的勇氣，彼此相近而且相惜。

蘇貞昌提到，波羅的海三國的國民為表示不懼威權，努力追求自由民主的勇氣，串連起長達600多公里的波羅的海之路，這感動世界上追求自由民主的人們，尤其在台灣，在2004年時，台灣也同樣支持堅守自由民主的人類基本價值，勇敢的人們串連起來，從台灣頭到台灣尾串連成功（228百萬人手牽手護台灣），那年也贏得總統選舉，這是彼此相同精神價值的追求，波羅的海三國之路，給了台灣人很大的啟發，很值得學習。

蘇貞昌說，這次疫情衝擊讓全世界受害，而台灣在面對中國的第一線，過去因為頻繁往來，讓台灣更為謹惕，當時是全世界最先，在2019年12月31日就針對武漢班機登機檢疫，近三年來台灣嚴守邊境非常成功，當全世界受到衝擊時，台灣一直都是零確診。

蘇貞昌表示，台灣願意把經驗跟智慧跟世界需要的人們分享，但卻因為中國排擠跟打壓，台灣被排擠在國際組織之外，但很感謝各國議員用各種方式，在各種場合在國際上為台灣發聲。

蘇貞昌指出，台灣跟中國那麼近，中國宣稱不排除武力對付台灣，幾十年對抗下，不僅懂得防止疫情，更從過去一次次面對威脅跟衝擊經驗中，學到很多寶貴經驗，好比對抗假訊息，威權國家用不正常貿易等侵襲，都有很多經驗。

蘇貞昌強調，台灣用這種威權國家侵襲的時候，發展出台灣相關經濟跟貿易作法，反而經濟成長是11年來的新高。

對於立陶宛先前援助疫苗一事，蘇貞昌表示，在台灣需要疫苗的時候，立陶宛先宣布給2萬劑，後來給了多達26萬劑，這讓台灣感到溫暖，後來我國人民也主動對立陶宛表示對彼此的關心，甚至在很短時間內購買很多立陶宛優良產品，好比巧克力。