金門縣政府跨海交流　觀摩大台南智慧交通中心、智慧停車系統

▲金門縣政府李增財副縣長，率員參訪大台南智慧交通中心、智慧停車系統，互相分享執行相關業務成果與經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動智慧化交通管理，建置大台南智慧交通中心、智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台，29日金門縣政府李增財副縣長率員，就台南市建置智慧化交通、停車管理等數位軟硬體建設，前來取經交流參訪，互相分享執行相關業務成果與經驗。

台南市政府副秘書長王揚智表示，市長黃偉哲對於市民生活環境安全非常重視，致力運用先進科技將古都智慧化，台南市已全方面應用資通訊科技（Information and Communication Technology，ICT）來強化交通管理、治安維護、災害應變等工作，大台南智慧交通中心、智慧停車雲端數據平台是台南市推動智慧化城市管理交通的最佳利器，市府發揮整合這些建設的最大效益，融入市民的交通和生活。

金門縣李增財副縣長表示，大台南智慧交通中心、智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台，從監控車流、即時疏導、雲端平台停車格位數據整合、提供民眾即時交通資訊等智慧交通管理作為，與使用者相互串聯，共同改善交通壅塞情況表示驚豔，也期許金門縣政府持續規劃結合中央補助、地方規劃與民間業者新式科技等力量建構完善的智慧交通管理系統，成為智慧城市交通應用典範案例。

台南市交通局長王銘德指出，大台南智慧交通中心是現代化交通管理不可或缺的核心，涵蓋交通控制、公共運輸、停車管理、運具共享、雲端平台等5大系統，可即時掌握道路、公共運輸、共享運具的服務狀況，並隨時作出應變、下達指令，改善台南交通更順暢。

另外針對智慧停車的部分，王銘德表示，交通局已陸續於交通熱區停車格佈建6400席地磁、2000席智慧路邊停車柱，路邊停車格智慧化比例為全國之冠；「雲端數據平台」亦是智慧停車服務關鍵的一環，透過物聯網設備與技術，將路邊及路外停車資訊整合分析，未來甚至可預測並提供應用於城市交通治理，為民眾帶來更多元停車資訊服務。

王揚智，感謝金門縣政府團隊對台南智慧交通的肯定，遠道來訪視大台南智慧交通中心與智慧停車系統，雙方交換意見熱絡，也期待彼此能更加精進，繼續為優質、人本的交通運輸環境努力。