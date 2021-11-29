服務業回來了　12月3日台南將辦理聯合徵才

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，舉辦多場聯合徵才活動，歡迎多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到疫情嚴重影響的台南地區服務業，隨著疫情獲得穩定控制，已逐漸恢復榮景、再度出現徵才需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心與長榮大學將於12月3日共同辦理「勇往職前迎薪未來」徵才活動，當天現場有34家服務業者提供近1000個工作機會，包括2022年高鐵台南站前開幕的日系連鎖百貨商場。

除此之外，台南就業中心更在12月8日、10日、17日、24日及29日加辦單一及微小型徵才，共計2103個工作機會，尋職民眾可得把握各場次的面試機會。



台南是美食之都，再加上台南歸仁沙崙智慧綠能科學城周遭商圈逐漸擴展，已有數十家知名美食餐廳陸續進行人才招募活動。如合點壽司、YAYOI彌生軒、但馬屋、鶴橋風月、乾杯、串家物語等都將進駐。服務業者也看準長榮大學的地利之便，紛紛提早部署進入校園獵才，台南就業中心與長榮大學共同為購物商場入駐店家及轄區內廠商辦理現場媒合，協助各店家於開幕前補足人力並為找工作及打工學子快速媒合，打工族群及找工作朋友皆可進校園參加面試。

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12月3日當天中午11時至下午4時在長榮大學校區行政大樓1樓大廳（台南市歸仁區長大路１號鄰近台鐵長榮大學站）辦理現場媒合，包含各知名運動休閒服飾、美食餐飲、餐旅宿等行業。如ＧＡＰ台灣蓋璞、台灣愛廸達、京都勝牛、兩班家（韓式碳烤）、金田餐飲、那波麗士（合點壽司）、YAYOI彌生軒（日式定食）、但馬屋日式鍋物、鶴橋風月（大板燒）、乾杯、串家物語、林聰明沙鍋魚頭、阿霞飯店、東客、晶華國際酒店、十鼓文旅……等店家。現場也將為協助在職場十字路口排徊的求職朋友，提供職涯探索及職業心理測驗等協助民眾釐清職涯方向。

12月8日及29曰下午2時至4時「群創光電」在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）辧理2場次徵才，提供550個工作機會。12月10日上午9時30分至11時30分「聯合再生能源（科工廠）」在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵才，提供130個工作機會。12月17日下午2時至4時30分「全一電子」在安平工業區服務中心2樓會議室（台南市南區中華西路一段67號）徵才，提供350個工作機會。12月24日上午9時30分至11時30分預計辦理「聖誔佳音歡喜就業」徵才，預計4家廠商在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵才，提供150個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，現場面試是一個難得的機會，找工作的朋友如果還在投履歷找工作，不妨踏出家門至現場吸取面試經驗。另提醒求職朋友，面試也是找工作最重要的一環，開場的禮貌問好、誠懇回答並儘量突顯自己的強項或對工作的配合度等，應可提高錄取機會。





因應疫情，台南就業中心當天活動場地均設置防疫隔板，入場進行量測體溫、酒精消毒，參加的民眾只要戴好口罩及實名制登記，找工作的朋友可踴躍參加面試。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。